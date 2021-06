Netbeheerder al maanden voorbereid op gevolgen zonsverduistering

(foto: Pixabay)

De maan beweegt zich morgen tussen 11.20 en 13.40 uur tussen de aarde en de zon en verduistert een deel van de zon in Nederland en Duitsland. Hierdoor kunnen zonnepanelen minder energie opwekken.

Jorrit de Jong van TenneT zegt dat er bij de vorige zonsverduistering in 2015 niets aan de hand was. De situatie nu is anders dan toen omdat het aantal zonneparken fors is uitgebreid.

De zonsverduistering in 2015, gezien aan de rand van Zeeland (foto: Peter Jasperse, Wolphaartsdijk)

"Het verschil met reguliere bewolking is dat de zon morgen over hele land tegelijkertijd is verdwenen", zegt de Jong. TenneT is al maanden bezig om de mogelijke dip op te vangen. "We hebben aan gascentrales gevraagd of ze extra vermogens paraat willen hebben, zodat we het weggevallen vermogen kunnen opvangen."

Op 25 oktober 2022 kan weer een gedeeltelijke zonsverduistering worden waargenomen. Deze zal vergelijkbaar zijn met de eclips van 2015.

Luister hier naar woordvoerder Jorrit de Jong van TenneT:

Netbeheerder is voorbereid op zonsverduistering