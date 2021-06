Recreatiesector tevreden over versoepelingen voor Duitsers: 'Had eigenlijk eerder gemoeten'

Tot vandaag drukte de Nederlandse overheid nog een oranje stempel op Duitsland, maar morgen komt daar verandering in. Volgens de Zeeuwse recreatiesector had dat al eerder moeten gebeuren: "Dit had echt eerder gekund. We hebben vanuit HISWA-RECRON hard ons best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Zo hebben we diverse overleggen gehad, brieven gestuurd en aangetoond dat de cijfers in Duitsland al lang op orde zijn. Als dit eerder was besloten, hadden we afgelopen weekend gewoon Duitsers kunnen ontvangen."

Terug naar het oude businessmodel

Ondanks dat dit besluit volgens Van der Wel te laat komt, is hij wel blij dat Duitsers weer zonder restricties welkom zijn in Zeeland: "Duitse toeristen maken een groot deel van de bezetting uit. Campings, vakantieparken en jachthavens kunnen nu weer veel meer terug naar het oude normaal en hun oude businessmodel gaan draaien."

Ruurt van der Wel van brancheorganisatie HISWA-RECRON (foto: Omroep Zeeland)

Toch zullen onze oosterburen deze zomervakantie waarschijnlijk naast het net vissen: "Deze zomer heeft de Nederlandse gast al behoorlijk huisgehouden, in positieve zin. Dat betekent dat we deze zomer wel vol zitten. De versoepelingen voor de Duitsers zijn vooral gunstig voor de komende weken tot aan de zomervakantie. In die periode zitten we echt nog niet vol, dus Willkommen!", lacht van der Wel.

