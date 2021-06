Theaterzaal Den Dullaert onbruikbaar na hoosbui

Den Dullaert was klaar om de gebruikers weer te ontvangen, maar de theaterzaal blijft voorlopig potdicht (foto: Omroep Hulst)

Een aannemer was vorige week bezig met reparaties aan het dak van het theater. Dat dak was nog niet helemaal in orde, nadat de gemeente Hulst het gemeenschapscentrum in juni 2018 had overgenomen van de toenmalige stichting. Komend weekend moesten de werkzaamheden klaar zijn en zouden de gebruikers eindelijk weer in de zaal kunnen.

Helaas, laat voorzitter Stefan de Vriend van Den Dullaert weten, kan dat voorlopig niet. De provisorische afdichting door de aannemer - die volgens hem aan het einde van een werkdag normaal bij dergelijke klussen wordt aangebracht - bleek niet bestand tegen de enorme stortbui van afgelopen vrijdag.

Kleine ramp

Den Dullaert was juist zo blij dat het centrum weer open mocht, na de maandenlange coronasluiting. Een kleine ramp, schrijft beheerder Denny Mac Taggert in een mail aan de gebruikers. "De theaterzaal, waar we zo ons best hadden gedaan om de vloer terug in topconditie te krijgen, waar het licht en geluid fantastisch waren, en alles er omheen weer mooi en veilig was geworden. Klaar voor allerlei leuke evenementen en de terugkeer van vaste gebruikers. Maar voorlopig kunnen die plannen, voor de korte termijn weliswaar, terug in de ijskast."

De net opgeknapte theaterzaal liep afgelopen vrijdag flinke waterschade op. (foto: Den Dullaert)

Zaal is hermetisch afgesloten

De zaal is op dit moment hermetisch afgesloten en niemand mag erin. De verzekeringsmaatschappij heeft blowers en ontvochtigers laten plaatsen om de zaal en de spullen droog te krijgen. Voorzitter De Vriend kan nog geen inschatting maken van de schade en durft ook niet te zeggen wanneer de gebruikers weer terecht kunnen. Hij verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen.

Een bittere pil

Den Dullaert houdt moed dat de schade meevalt en dat activiteiten zoals de oefenavonden van de harmonie en de lessen pilates, bodytraining, hiphop en 'Dans door het leven' snel weer kunnen worden opgepakt. Mac Taggert: "Voor jullie en voor ons is het weer even een bittere pil om te slikken." Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen had de beheerder gehoopt iedereen vanaf dit weekend weer te kunnen ontvangen.

Ook enkele basisscholen in Hulst zouden de zaal gebruiken voor hun eindmusical. Het is de vraag of de optredens op deze locatie kunnen doorgaan. Erg zuur, schrijft Mac Taggert. Hij belooft de gebruikers, waar mogelijk, te helpen zoeken naar alternatieve locaties.

Horeca vanaf morgen open

De overige ruimtes in Den Dullaert, zoals de oude bibliotheek, de vergaderzalen en de Noordhal (sporthal), zijn gewoon te gebruiken. Kindcentrum Nobelhorst, dat met groep 8 les krijgt in Den Dullaert, kan gewoon terecht. Ook de redactieruimte van Omroep Hulst heeft geen schade opgelopen. De bar in het café gaat vanaf morgen, donderdag, weer open.