Politie waarschuwt overlastgevende jongeren Dishoek met QR-code

Jongeren worden met een QR-code verwezen naar de boetekaart (foto: Politie Zeeland)

Het is al tijd een onrustig bij Dishoek. Feestvierende jongeren komen regelmatig luidruchtig samen en laten een enorme bende achter. Omwonenden, bezoekers en ondernemers ergeren zich mateloos aan de groepen die alcohol, drugs of lachgas gebruiken. Sinds vorige week zijn de politie en de gemeente Veere intensief bezig om de overlast op het strand terug te dringen. Er is extra toezicht en afgelopen weekend werden bekeuringen uitgedeeld in het duingebied. Ook vorig jaar was er extra toezicht op de Dishoekse stranden vanwege overlast door feestende jongeren.

In een volgende poging om de overlast te beperken verschijnen binnenkort borden met een QR-code bij Dishoek die verwijst naar een boetekaart. Ook op social media wordt de QR-code verspreid.

Openbare dronkenschap

De boetekaart maakt duidelijk dat op openbare dronkenschap een boete van 100 euro staat, op het achterlaten van zwerfafval 150 euro en dat baldadigheid 250 euro kan kosten.

Jongeren moet zich aan regels houden

"Er is natuurlijk niks mis met een normaal bezoek aan het strand, de duinen of een leuk café of restaurant", aldus de politie. "Dishoek heeft veel te bieden, zeker met mooi weer. Maar ook de jongeren moeten zich aan de regels houden. Dat scheelt een hoop ergernis en overlast voor iedereen."

Plein Dishoek staat vol fietsen en scooters van feestvierende Walcherse jongeren (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)