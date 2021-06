Goedemorgen! Eindexamen, kademuur en zonsverduistering

Geslaagd in 2020 (foto: Anneke van den Dries, Oost-Souburg)

Mochten geslaagde scholieren een feestje willen bouwen, dan kunnen ze Dishoek beter mijden. Omwonenden, bezoekers en ondernemers ergeren zich mateloos aan de groepen die alcohol, drugs of lachgas gebruiken. Na waarschuwingen, het uitdelen van bekeuringen en oproepen aan ouders komt de politie met een andere methode: een QR-code die verwijst naar een boetekaart. In een volgende poging om de overlast te beperken verschijnen binnenkort borden met een QR-code met de boetekaart bij Dishoek. Ook op social media wordt de QR-code verspreid. Boetes kunnen oplopen van 100 euro (hinderlijk gedrag, alcoholgebruik onder de achttien jaar) tot 300 euro (vuur en barbecue).

buurtbewoner Erik van Uffelen (foto: Omroep Zeeland)

Bewoners van de Oude Haven in Zierikzee zijn tegen de plannen van de gemeente om de kademuur aan te pakken. De muur moet volgens de gemeente worden versterkt met stalen palen, waardoor een aantal karakteristieke bomen moet wijken. Volgens buurtbewoners blijkt uit een naberekening dat de grote renovatie helemaal niet nodig is.

Waterschade

De theaterzaal van cultureel centrum Den Dullaert in Hulst is mogelijk tot de zomer gesloten. Een forse stortbui afgelopen week heeft zoveel waterschade veroorzaakt dat gebruikers zoals de harmonie en de school geen gebruik meer kunnen maken van de zaal. Een aannemer was vorige week bezig met reparaties aan het dak van het theater. De provisorische afdichting door de aannemer - die volgens hem aan het einde van een werkdag normaal bij dergelijke klussen wordt aangebracht - bleek niet bestand tegen de enorme stortbui van afgelopen vrijdag. Mogelijk komt er volgende week meer duidelijkheid wanneer de zaal wordt heropend.

Zonsverduistering

Zet je klok gelijk: De maan schuift vandaag voor een deel van de zon langs. De zonsverduistering start om ongeveer 11.18 uur. Het hoogtepunt is iets meer dan een uur later, om 12.22 uur. Om 13.31 uur wordt het laatste stukje van de zon weer zichtbaar en is de verduistering voorbij. Voor de eclips moeten mensen wel een geschikte bril dragen, waarschuwt de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie. Wij zien jullie verduisteringsfoto's tegemoet! Doorsturen kan via nieuws@omroepzeeland of WhatsApp 06-53289868.

Slak onderweg (foto: Arjan van Lomwel, Goes)

Het weer:

Vandaag is er nog eens veel zon maar er komt geleidelijk iets meer hoge bewolking en er komen later ook stapelwolken. Maximum vanmiddag van 22 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts, bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west. Morgen zijn er nog zonnige perioden maar later is het nogal bewolkt, maximum morgen van 21 tot 25 graden bij een westenwind. Zaterdag begint juist met veel wolkenvelden. In de loop van die dag is er weer meer zon, en zondag is daarna een echt zonnige, en warme dag.