Eerste hulp bij de EK-pool, want wat vul je in?

Jesper Poortvliet en Guus van Hecke (foto: Omroep Zeeland)

Guus van Hecke en Jesper Poortvliet zijn allebei voetbalminded en dit jaar voor het eerst actief als organisator van een voetbalpool. Ze hoopten op een tiental inschrijvingen, maar intussen gaat het al richting de tweehonderd. Ze zien dus veel verschillende winnaars en uitslagen langskomen, maar wie denken ze zelf dat er gaat winnen?

Wie wint het EK?

Guus: "Frankrijk. Ik verwacht dat ze in de finale komen tegen Portugal of Duitsland."

Jesper: "Frankrijk. En in de finale tegen Nederland. Ik verwacht dat we de verrassing van het toernooi worden."

Hoe ver komt Nederland?

Guus: "De achtste finale, of de kwartfinale. Dat denken heel veel mensen die meedoen met de pool trouwens ook."

Jesper: "Tot de finale dus. Ze gaan echt verrassen, let maar op."

Hoeveel doelpunten worden gescoord tijdens het EK?

Guus: "115. Zo'n tweeënhalve doelpunt per wedstrijd. Dan kom je zo een beetje op dit aantal uit."

Jesper: "105! Ik pak het gemiddelde van wat ik allemaal in de opgestuurde formulieren zie."

Wie wordt topscorer van het toernooi?

Guus: "Mbappé van Frankrijk. En kijk je dan verder dan denk ik aan Kane van Engeland, of Immobile van Italië."

Jesper: "Lukaku. Of Memphis Depay, want Nederland komt natuurlijk tot de finale."

Welk land wordt de verrassing?

Guus: "Denemarken, want dat elftal heeft een aantal goede voetballers."

Jesper: "Kroatië. Ik weet niet of je ze een verrassing kan noemen, want ook hier echt prima voetballers."