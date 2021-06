Typhoon over hedendaags racisme: 'Ik wil nu actie, niet over tien jaar'

Glenn de Randamie alias Typhoon (foto: ANP)

Het Nederlandse slavernijverleden loopt dwars door de familie van Typhoon heen, met slaven in het deel van de familie van zijn moeder en aan zijn vaders kant iemand die zelf slaven had. "Toen ik daar achterkwam stond mijn wereld op zijn kop. Iedereen wil natuurlijk aan de juiste kant van de geschiedenis staan."

Gevolg van die ontdekking was dat hij nog dieper in de materie dook en dat hij er op een andere manier naar ging kijken. "Slavernij was toen een economisch systeem dat werd ondersteund door de staat en kerken. Als je daar meer inzicht in krijgt, kun je je beter verhouden tot die tijd."

Doorwerking slavernij in huidige tijd

De rapper, die in het dagelijks leven Glenn de Randamie heet, maakt deel uit van de Dialooggroep Slavernijverleden, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De dialooggroep houdt zich bezig met een maatschappelijke dialoog over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Hieruit moet op 1 juli een rapport van bevindingen en aanbevelingen volgen.

"Daarnaast ben ik al meer dan tien jaar bezig met onderzoek, mijn eigen familiegeschiedenis, wereldhistorie en verbanden leggen en daar weer kunst van maken. Het houdt me flink bezig dus", aldus de rapper in Zeeland Wordt Wakker vanochtend.

Hedendaags racisme

De Randamie is blij dat er in de huidige tijd "behoefte is om via een inclusievere blik naar de geschiedenis te kijken." Dat is geen geschiedvervalsing, stelt hij, "dat is het voller maken van die geschiedenis." Hij ziet het slavernijverleden in de huidige tijd nog steeds terug. "Je kan het hedendaags racisme en ongelijkheid op de arbeidsmarkt niet lostrekken van ons slavernijverleden. Als we inzicht krijgen in hoe we die systemen hebben kunnen overleven, dan zien we ook hoe we dingen kunnen veranderen. Ik wil nu actie, niet over tien jaar. En niet vanuit schuld, maar vanuit verantwoordelijkheid."

Typhoon wil Zeeuwen praten

Komende woensdag praat De Randamie met Zeeuwse studenten. Hij nodigt hen uit om met hem in gesprek te gaan over diversiteit, een inclusieve samenleving en Black Lives Matter. Deelname aan de interactieve meeting met Typhoon is gratis en opgeven kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@dezb.nl.

Typhoon bij Zeeland Wordt Wakker