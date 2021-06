Milieudefensie maakt Zeeland en Yara wakker met spandoek: #Klimaat op 1

Toch was het spandoek niet alleen bedoeld voor Yara. "We willen juist de regering erop wijzen dat zij het klimaat op één moet zetten", vertelt de Hoekse Ay Ling Thung, één van de actievoerders. "De regering moet dit in samenwerking doen met de grootste vervuilers. En Yara is de nummer 9 van Nederland."

CO2-uitstoot terugdringen

Milieudefensie daagt het nieuwe kabinet uit meer te doen om de uitstoot en vervuiling terug te dringen. Twee weken geleden, nadat Shell van de rechter te horen kreeg dat het minder CO2 uit moet stoten, richtte de organisatie de pijlen op de andere grootvervuilers. In Zeeland zijn dat Yara, Dow Chemical en Zeeland Refinery.

Vereniging Milieudefensie wil dat ook Yara haar CO2-uitstoot terugdringt. (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag presenteerde Dow Benelux een stappenplan om de huidige CO2-uitstoot van de fabriek in Terneuzen tegen 2030 met meer dan veertig procent te verminderen. In het jaar 2050 moet het bedrijf netto helemaal CO2-neutraal zijn.

Ook nog op de fiets naar Den Haag

De actie van vandaag werd door het hele land gevoerd. "In tien provincies om precies te zijn", vult Thung aan. Na het ophangen van het spandoek was de actie nog niet klaar. "Eigenlijk was het de bedoeling dat wij op de fiets naar Den Haag zouden gaan, want om 12.00 uur gaat het protest daar verder", vertelt Thung.

"Maar voor ons is dat zo'n 120 kilometer fietsen, dus dat redden wij nooit." De groep actievoerders vanuit Zeeland heeft zich daarom opgesplitst. "Eén deel op de fiets naar Den Haag, en een deel dat het spandoek ophangt", zegt Thung.

Actievoerders hangen een spandoek op voor Yara. (foto: Omroep Zeeland)

Werknemers van Yara, die al vroeg in de ochtend van en naar hun werk gingen, keken niet op of om naar het spandoek dat bij de parkeerplaats hing. "Het zou wel leuk zijn als ze het laten hangen. Een stap in de goede richting", zegt Thung.

Reactie van Yara

Gijsbrecht Gunter, woordvoerder van Yara, zegt in een reactie dat er geen groot verschil is tussen de boodschap van Milieudefensie en de plannen van Yara. "De 65 procent die genoemd wordt, hebben wij bijna bereikt. We zitten nu op 62. De komende negen jaar kunnen we op 85 procent reductie ten opzichte van 1990 komen."

Desondanks vindt Gunter niet dat de demonstranten vanochtend bij het verkeerde bedrijf stonden. "Ik denk dat het helpt om de discussie te voeren. Het is een bloedserieuze zaak. Om de klimaatdoelen te halen, hebben we de ngo's, de consumenten maar ook zeker de overheid nodig. Wij werken er hard aan."

