Voorspelling 2021: minder banen in Zeeland

Krimp in de bouwsector verwacht (foto: Omroep Zeeland)

Het UWV wijt de huidige problemen op de arbeidsmarkt aan het coronavirus. In 2020 was er ook al een krimp van de Zeeuwse arbeidsmarkt van één procent, wat gelijk staat aan 1.600 banen. "Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, wordt in 2022 een stijging verwacht van het aantal werknemersbanen", staat in de prognose die vandaag door het UWV is gepubliceerd.

Openbaar bestuur grootste banengroei, uitzendbureaus veerkrachtig

De uitzendsector kampte in 2020 met de sterkste daling van het aantal werknemersbanen in Zeeland, maar in 2021 wordt in deze sector weer een kleine groei verwacht. Toch blijft het aantal uitzendbanen in onze provincie dit jaar vijftien procent onder het niveau van 2019.