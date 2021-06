Meeste leerlingen doen eindexamens in één keer, spreiding niet populair

Vooral de havisten spreiden het eindexamen. De afdeling havo van de CSW (Christelijke Scholengemeenschap Walcheren) spant daarbij de kroon. Op die scholengemeenschap maakt liefst 27,6 procent van de havo-leerlingen gebruik van de mogelijkheid om gespreid eindexamen te doen, dat komt neer op ongeveer één op de vier examenleerlingen. Dat het percentage zo hoog is, heeft volgens afdelingshoofd havo Johan Bomert een reden.

"Het heeft te maken met een project rondom het vak Wiskunde B. We merkten dat veel leerlingen met name bij dat vak niet klaar waren voor hun examen en daarom hebben we de herkansing van de schoolexamens uitgesteld. Dus de leerlingen gebruiken de periode tussen het eerste en tweede tijdvak voor het verbeteren van hun cijfers voor de schoolexamens en ze leren ook automatisch voor hun eindexamen in het tweede tijdvak."

'Belangrijk voor het zelfvertrouwen'

Daarnaast krijgen de leerlingen ook examentraining. "Het helpt soms als iemand anders nog eens met hen de stof doorneemt. Daarnaast is het ook belangrijk voor het zelfvertrouwen van de leerlingen."

Gespreid eindexamen Normaal gesproken maakt een leerling alle eindexamens in tijdvak één, waarna de eventuele herexamens in tijdvak twee volgen. Maar dit jaar mogen leerlingen hun examens spreiden over twee tijdvakken en de eventuele herexamens kunnen in tijdvak drie gemaakt worden. De leerlingen kunnen hiermee de prestatiedruk van de examens verlagen en hun slagingskans vergroten. De eindexamenleerlingen die in het eerste tijdvak in alle vakken examen hebben gedaan, krijgen vandaag de uitslag.

Niet alle scholen stelden de herkansingen uit en boden examentraining aan. Dat roept de vraag op of alle leerlingen gelijke kansen hebben. Bomert: "Wij hebben natuurlijk door het hele jaar geprobeerd om de stof aan te bieden en bijles te geven, maar je ziet dat voor sommige leerlingen door alle onzekerheid en spanning die afgelopen jaar ontstaan was, het toch nodig was om hen dat extra zetje te geven en wij hebben besloten om die leerlingen die kans te geven."

'Geen afstemming tussen scholen'

Naast de afdeling havo van de CSW doen ook de havo-afdelingen van het Calvijn College en van het Lodewijk College relatief vaak gespreid eindexamen, met respectievelijk 25,2 en 23,1 procent. Hoe dit op de andere scholen zit, is te zien in onderstaande tabel.

Percentage van de examenleerlingen dat de examens spreidt over meerdere tijdvakken

School vmbo-bk vmbo-t havo vwo totaal Calvijn College - 1,1 % 25,2 % 7,0 % 11,1 % CSW 0 % 8,6 % 27,6 % 6,5 % 12,8 % Goese Lyceum (Pontes) 1,1 % 5,1 % 6,7 % 11,8 % 6,1 % Isaac Beeckman - - 3,6 % 8,7 % 6,0 % Lodewijk College (VO Z-V) 3,4 % 12,1 % 23,1 % 10,9 % 13,5 % Nehalennia (Mondia) 0 % 6,4 % 0 % 0 % 1,8 % Ostrea Lyceum 0 % 0 % 1,4 % 9,0 % 2,0 % Pieter Zeeman (Pontes) 7,5 % 10,0 % 22,0 % 15,2 % 13,5 % Reynaertcollege (VO Z-V) 3,7 % 11,1 % 8,7 % 6,7 % 7,7 % Scheldemond (Mondia) 0 % 0 % 7,9 % 18,6 % 6,0 % Zwin College (VO Z-V) 14,6 % 7,1 % 4,0 % 0 % 7,0 % Totaal 2,6 % 5,7 % 13,9 % 8,2 % 8,1 %

Wat opvalt in de cijfers is dat het Zwin College sterk afwijkt. Op deze school zijn het met name de vmbo-bk-leerlingen die er gebruik van maken. Als verklaring hiervoor geeft rector Mirjam van Schoonhoven een simpele verklaring: de afdelingen vmbo-basis en -kader zijn volgens haar relatief klein. Bij elkaar gaat het om 48 leerlingen, waarvan zeven hun eindexamens over meerdere tijdvakken spreiden. Dus wanneer één of twee leerlingen meer ervoor kiezen om hun examen te spreiden, zorgt dat al snel voor een fors oplopend percentage.

