Aantal elektrische auto's neemt toe in Zeeland, maar scepsis blijft

Laadstress en een kleinere actieradius zijn voor veel autobezitters reden om niet over te stappen naar een elektrische auto (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen hebben volgens de laatste cijfers 6.055 elektrische auto's, 2,9 procent van het volledige Zeeuwse wagenpark. Verhoudingsgewijs hadden dat er vorig jaar al bijna 3.000 elektrische auto's meer moeten zijn. Want in heel Nederland is inmiddels (CBS-cijfers 2020) 4,6 procent van de Nederlandse auto's volledig elektrisch.

Zeeland blijft dus achter, maar het aantal elektrische auto's neemt wel toe in de provincie. Dat is herkenbaar voor de Goese autoverkoper Thierry Frick. Toch bespeurt hij echt nog wel twijfels bij z'n klanten. "Laadstress, actieradius... het zijn eigenlijk allemaal factoren waar de huidige koper nog erg mee worstelt", aldus de autoverkoper.

Chris van Gennep stapte drie jaar geleden uit zijn benzineauto 'de toekomst' in, zoals hij het zelf noemt. Hij vindt de scepsis over het laden en de actieradius onzin. "Het is een kwestie van instellen", aldus de pensionado. "Er zijn heel veel laadpalen in Nederland. Het duurt ongeveer twintig minuten en dan kan ik weer verder. Nou ja, dan drink ik een kop koffie."

Op welke laadpaalpositie staan we?

Van die Nederlandse laadpalen staan er 1.446 in Zeeland. Dat blijkt uit cijfers van maart 2021 van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zijn dat veel of weinig laadpalen? Onderstaande grafiek laat de laadpaalpositie van onze provincie (blauwe bol) zien. In absolute zin hebben we er niet veel. We staan bijna helemaal achteraan in de rij. Alleen Drenthe, Friesland en Groningen hebben er nog minder.

Kijk je ook naar de laadpaaldichtheid per 10.000 inwoners dan doet Zeeland het beter dan veel andere provincies. De Zeeuwen komen (met 38 laadpalen per 10K) in de grafiek zelfs iets hoger uit dan de Gelderlanders (33) en de Brabanders (36).

Ook Frick denkt dat de problemen met de actieradius overdreven zijn. "Elektrisch rijden is iets meer gepland rijden. Men weet van tevoren: waar moet ik naar toe? Waar kan ik laden en kan ik ondertussen nog ergens laden?"

Caravan trekken

En ook het vermogen van een elektrische auto is volgens de autodealer geen probleem meer. "De huidige generatie elektrische auto's heeft al een trekhaak waar je een behoorlijke caravan aan kan hangen én ook nog een paar honderd kilometer mee kan rijden voordat je hem weer op moet laden", aldus Frick. Dus dat tripje naar de Côte d'Azur met je caravan kun je wat hem betreft ook in een elektrische auto doen.

