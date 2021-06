Politiekantoor in Middelburgse Mortiere flinke stap dichterbij

Ontwerp voor het nieuwe politiebureau in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

"Heel veel politiediensten die nog nog verspreid zijn, komen daar te zitten", vertelt Joost Manusama, districtschef van de Zeeuwse politie over het nieuwe kantoor. "Het blauwe basisteam, de recherche en facilitaire zaken, ICT, communicatie en personeelszaken van de politie."

Het nieuwe pand verrijst straks naast vrijetijdspark Zep in de Middelburgse wijk Mortiere. In 2019 was het plan nog er ook een nieuw politietrainingscentrum naast te zetten. De politie nam een optie op het naastgelegen bouwperceel, maar besloot uiteindelijk toch verder te gaan met de bestaande trainingslocatie van Vlissingen-Oost.

Korte lijntjes en goed voor het milieu

"Omdat de politiediensten straks bij elkaar zitten worden de lijntjes korter; het pand is bovendien goed voor het milieu en het zit op een goede plek, vlak bij de A58", somt Manusama de voordelen van de nieuwe locatie op. "Ook niet onbelangrijk: het is een herkenbaar punt voor de burger, met een mooie publieksopvang voor mensen die iets kwijt willen of aangifte willen doen."

Volgens Manusama hoeven we niet bang te zijn dat de politie met de concentratie van diensten in de Mortiere zich terugtrekt uit dorpen en wijken. "Met name de diensten die toch al in Middelburg zaten, komen straks in het nieuwe gebouw terecht. Op een aantal locaties verdwijnen bureaus, maar wij blijven natuurlijk met onze wijkagenten in de wijk."

Kameleonachtig gebouw

EGM-Architecten omschrijft het nieuwe gebouw als een kameleon. "De groenbruine tinten in het aluminium van de gevel nemen bij veranderende luchten nieuwe kleuren aan." Het architectenbureau sleepte de opdracht twee jaar terug binnen, ten koste van een ander bureau dat tevergeefs een rechtszaak aanspande. De oplevering van het gebouw, bedoeld voor het district Zeeland-West-Brabant, staat gepland voor eind 2022.

