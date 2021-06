OM in beroep tegen vrijspraak verdachte moord Oostkapelle, man blijft langer op ander adres

Rechtbanktekening van verdachte in moordzaak Oostkapelle (foto: Nicole van den Hout)

Het Openbaar Ministerie achtte bewezen dat de verdachte op 24 mei 2019 bij het slachtoffer aan de deur is geweest en haar heeft neergestoken en eiste 11 jaar cel. Het OM voerde onder andere als bewijs aan dat DNA van de verdachte werd gevonden. Volgens de rechter is echter onduidelijk wat zich precies afspeelde in de woning. Ook geven de DNA-monsters onvoldoende uitsluitsel over de eventuele rol van de 58-jarige man.

Na bestudering van het vonnis, heeft het Openbaar Ministerie besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het is niet bekend wanneer het hoger beroep dient.

Wat gebeurde er vrijdag 24 mei 2019? Een 78-jarige bewoonster werd zwaargewond in haar appartement gevonden. Ze was neergestoken en overleed een paar uur later aan haar verwondingen. Vijf dagen later werd de verdachte aangehouden. Hij zat sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie vervolgde de verdachte niet voor moord maar voor doodslag. Dat betekent dat het OM ervan uitging dat het slachtoffer zonder vooropgezet plan om het leven is gebracht.

Man verblijft langer op ander adres

Vandaag maakte de gemeente Veere ook bekend dat de tijdelijke huisvesting van de vrijgesproken man verlengd wordt tot 25 juni. Na de uitspraak werd besloten de man niet meteen terug te laten keren naar zijn appartement in Parc Zonnehove, in eerste instantie voor een periode van twee weken. Volgens de gemeente Veere is er meer tijd nodig om tot een duurzame oplossing te komen. Het is niet bekend of er een andere woning voor de man wordt gezocht, of dat hij terugkeert naar Parc Zonnehove.

De 58-jarige man zal binnenkort vergezeld door beveiligers wat noodzakelijke eigendommen uit zijn woning in Oostkapelle halen.

