Zeeuwse viroloog Peter Rottier wil meer zand in de motor van het virus strooien

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

"De kennis over de ziekte is in een stroomversnelling geraakt", zegt de oorspronkelijk uit Lamswaarde afkomstige Rottier enthousiast in de aflevering van De Zeeuwse Kamer van vandaag. Om eraan toe te voegen dat hij de luisteraars van Omroep Zeeland de details bespaart, want je moet bij wijze van spreken zelf ook viroloog zijn om daar iets mee te kunnen. Hij trekt de vergelijking met een automonteur die precies weet wat er onder de motorkap gebeurt. Laat die dat maar eens aan een leek proberen uit te leggen.

Klep open

Om even bij die motorkap te blijven: virologen zouden graag eens nog beter onder de motorkap van het virus willen kunnen kijken om te zien welke processen daar plaatsvinden. "Dan kunnen we ook zand in de motor strooien als mensen heel ziek zijn van Covid. Maar helaas, er zijn er nog geen ontwikkelingen die resulteren in nieuwe middelen die zieke mensen kunnen helpen." We weten het, er zijn weliswaar vaccins, maar nog altijd geen medicijnen.

Optimistisch, net als De Jonge

Rottier deelt het optimisme van minister Hugo de Jonge die zegt dat alle maatregelen per 1 september de prullenbak in kunnen. "Maar of dat op 1 november nog steeds zo is, dat is de vraag. Als de zon schijnt, krijgt het virus het moeilijk, dat weten we nog van vorig jaar. Dan kunnen we dus verslappen. Maar wat is de situatie komend najaar? Welk percentage van de bevolking is dan gevaccineerd? We verwachten geen volstromende ziekenhuizen meer. De bestaande vaccins beschermen tegen de huidige varianten en de varianten die er nog aan komen. Maar dat wil niet zeggen dat het virus verdwijnt. Dat gaat ook niet gebeuren: er zijn continenten waar veel mensen niet zijn gevaccineerd. Dat geldt in kleinere mate ook voor Nederland, met de biblebelt en groepen in de grote steden die geen goede toegang hebben tot gezondheidszorg."

Lichte infectie

Ook in het najaar kan het virus de bevolking pijn doen, legt Rottier uit. Niet in dezelfde mate als vóór de vaccinaties, maar toch. "De mensen die niet gevaccineerd zijn, zijn natuurlijk gevoelig. Maar ook degenen die gevaccineerd zijn kunnen nog besmet raken. Niet gemakkelijk en ze merken er vaak weinig van, maar met een lichte infectie kunnen ze wel bijdragen aan het in stand houden van het virus. Ten koste van de mensen die niet gevaccineerd zijn, die nog steeds ernstig ziek kunnen worden."

Weinig weerstand

Het virus heeft tot dusver weinig weerstand gevonden in de menselijke populatie, maar wordt nu meer en meer geconfronteerd met mensen die imuun zijn. "Dan komen er mutaties", legt Rottier uit. "Sommige mutaties zullen aan immuniteit ontsnappen, en worden dus steeds beter in het zichzelf in stand te houden, ook in gevaccineerde mensen. Maar die worden dan niet meer ernstig ziek. En mocht het virus zich zo ontwikkelen dat het langzaam krachtiger wordt, dan worden de vaccins aangepast."

Jongeren

Dus misschien dat we het zo rond november afkunnen met wat milde coronamaatregelen, denkt hij. En tot die tijd leven we weer voor een groot deel het leven van voor de coronapandemie. De viroloog uit Lamswaarde is dus behoorlijk optimistisch. Maar hij wil het nog even over de jongeren hebben. Daar is hij een beetje bang voor. "Jeugdige tieners worden niet gevaccineerd en de meesten worden niet ernstig ziek, maar van longcovid kun je maandenlang last houden. Bij jongeren tot 25 - pakweg een kwart van de bevolking - kunnen bovendien gemuteerde varianten ontstaan, die het misschien ook bij de gevaccineerde bevolking goed gaan doen. Ik wil niemand bang maken, maar u vraagt mij ernaar."

