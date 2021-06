'Eind dit jaar heeft elk Zeeuws dorp minstens één openbare laadpaal'

Een van de problemen bij een grote toename van elektrische auto's is laadcapaciteit. Grote, landelijke bedrijven staan niet te springen om laadpalen te plaatsen in dorpjes als Kwadendamme, Ovezande en Lewedorp. Agrisnellaad is in dat gat gesprongen.

De vraag naar laadpalen is groot, zegt Robbert Meeuwse van het bedrijf. "Sinds het laatste kwartaal van afgelopen jaar zie je dat het aantal elektrische auto's enorm toeneemt. Daarvoor hebben de mensen wel een oplaadpunt nodig."

Verdubbeling openbare laadpalen

Het aantal openbare laadpalen dat Agrisnellaad heeft staan in Zeeland, is de afgelopen drie maanden met vijftien procent toegenomen. Momenteel heeft het bedrijf er zo'n 240 in onze provincie staan. Dat aantal moet aan het eind van het jaar verdubbeld zijn. En het bedrijf hoopt er in 2022 nog eens duizend te plaatsen.

(foto: Omroep Zeeland)

Lewedorp heeft inmiddels zijn eerste openbare laadpaal staan. Maar als elektrisch rijden in hetzelfde tempo doorgroeit, moet er binnen een paar jaar een groot aantal palen bij. "In 2025 zal tien procent van de mensen elektrisch rijden. Dus dat zijn in een dorp als Lewedorp zo'n honderd auto's. Dan ga je richting de tien tot vijftien palen die nodig zijn", rekent Meeuwse voor.

Daarvoor moet er dus flink doorgeplaatst worden, maar dat gaat lukken, denkt Meeuwse. "Absoluut. We kunnen heel snel opschalen en onze monteurs zijn zo bedreven in het plaatsen van laadpalen, dat we die vraag makkelijk aankunnen."

