Ding dong! En dan staat ineens de onderwijsminister voor je deur...

De minister bracht niet alleen een mediacircus, maar ook presentjes met zich mee. Zo bood hij Roos aan de deur een taart en bloemen aan en werd een spandoek opgehangen om Roos te feliciteren. "Als het op prijs wordt gesteld natuurlijk, want anders gaan we weer", grapte Slob aan de deur.

Niet meteen herkend

Nogal een verrassing dus, en Roos is er blij mee. "Het is echt superspeciaal dat al deze mensen speciaal voor mij zijn gekomen!" In eerste instantie dacht ze wel even: wie staat er nu weer voor mijn deur. Want ze had de minister niet meteen herkend. "Eerst herkende ik hem niet, want er stonden zoveel mensen ineens dat ik het even niet zag..."

Ze zat al de hele ochtend in spanning te wachten. Want dat telefoontje kwam maar niet. "Ondertussen hoorde ik van vrienden al dat ze geslaagd waren en ik werd maar niet gebeld... Dus dat was wel spannend!" Maar die zenuwen waren dus niet nodig. Roos is geslaagd voor haar examen vmbo-t en volgend jaar gaat ze door naar de havo. Best knap, als je bedenkt dat ze destijds bij de overgang naar de middelbare school nog het advies vmbo-basis meekreeg.

'Misschien wel tot ziens'

Slob is dan ook blij dat hij haar mocht verrassen. "Dit is echt een geweldige, feestelijke dag!" Ieder jaar kiest de minister één leerling uit. En de keuze was dit jaar volgens Slob erg makkelijk. "Sowieso variëren we altijd door heel het land. En met Roos had ik al eerder contact gehad. Ik had met haar gebeld om met haar te praten over hoe ze het examenjaar in coronatijd had beleefd. Dat doe ik wel meer. En toen sloot ik het gesprek af met: 'Misschien wel tot ziens.' En hier sta ik dan!"

Roos en de andere geslaagde examenleerlingen krijgen van de minister een pluim. "Het zijn kanjers, ze hebben laten zien wat ze kunnen!" Maar hij heeft ook een boodschap voor alle eindexamenleerlingen die nog aan de bak moeten, bijvoorbeeld omdat ze ervoor gekozen hebben om hun examen te spreiden over meerdere tijdvakken. "Ik zeg: nog even volhouden. Ik hoop dat je net zo'n mooi resultaat zult halen als Roos. En zet hem op de komende tijd!"

