'Landelijke primeur': Goes breidt schoolzwemmen fors uit

Gemeente Goes breidt zwemlessen op basisscholen aanzienlijk uit (foto: ANP)

Nu krijgen leerlingen in de gemeente Goes zwemles in de groepen drie en vier, wat neerkomt op zeven- en achtjarigen. In de nieuwe opzet krijgen kinderen vanaf groep drie gedurende hun hele basisschooltijd schoolzwemmen, dus tot en met groep acht.

Gevaren van het water

Volgens CDA-wethouder Joost de Goffau moet uitbreiding van het schoolzwemmen zorgen voor méér waterveiligheid. Bij het schoolzwemmen in Goes is nu veel ruimte om met watersporten kennis te maken. "Maar het blijkt in de praktijk dat kinderen te weinig op de hoogte zijn van de gevaren van het water."

KNRM en reddingsbrigades

"Wat moet je bijvoorbeeld doen als je met je fiets in het water valt? We vinden dat daar méér aandacht voor moet komen, ook als de kinderen al wat ouder zijn." Om meer aandacht te kunnen besteden aan veiligheid, krijgen bijvoorbeeld de groepen zeven en acht lessen van de KNRM en reddingsbrigades. Maar er is volgens De Goffau nog steeds ruimte voor watersporten, zoals het suppen. Daarbij staan mensen op een surfboard zonder zeil, waarbij ze met een peddel vooruit roeien.

Zwemlessen in Goes voor de groepen 3 tot en met 8. (foto: OZ)

Blokken van 10 weken per jaar

De nieuwe opzet betekent niet dat de Goese basisschoolleerlingen jaren achter elkaar iedere week schoolzwemmen krijgen. Per jaar wordt een 'blok' van tien weken aangeboden, van één zwemles per week. Het nieuwe systeem gaat in met ingang van het nieuwe schooljaar. Volgens wethouder De Goffau hebben kinderen in groep drie en vier in de verkorte blokken nog steeds voldoende tijd om een zwemdiploma te halen.

Budgettair-neutraal

Voor het nieuwe systeem van schoolzwemmen wordt samengewerkt met bestaande organisaties, zoals ROC-sportopleiding CIOS en de KNRM. Door deze samenwerking met andere organisaties en het aanbieden van kortere lespakketten van tien weken, hoeft de gemeente Goes geen extra geld op tafel te leggen. De gemeente trekt nu ieder jaar 144.000 euro uit voor schoolzwemmen; dat bedrag blijft hetzelfde.