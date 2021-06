Zeeuwse Glenn verloot gratis poffertjes, voor een jaar

Glenn vanuit Mexico (foto: Omroep Zeeland)

"De winnaar van aanstaande maandag krijgt bijvoorbeeld een jaar lang gratis poffertjes", vertelde Glenn in Zeeland Komt Thuis. Verder kan je ook nog onder andere een maand lang gratis bitterballen winnen, daar moet je dan wel voor naar Mexico-Stad. "Het is ter ere van ons driejarig bestaan. Zeker het derde jaar, met de coronacrisis, was niet makkelijk. Daarom is het best bijzonder dat we nog bestaan."

Glenn van Damme vertelt over de viering van het driejarig jubileum van zijn poffertjeskraam