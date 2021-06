Van chique feesten naar gezonde, simpele gerechten (en hopelijk straks weer andersom)

Een heftruck met een pallet vol dozen komt aanrijden bij uitgeverij Lannoo. Een beetje nerveus staan broers Kamiel en Hendrik Buysse ernaar te kijken. In de dozen zit het meest tastbare resultaat van de gedwongen pauze van afgelopen jaar. Een kookboek met groentegerechten.

Culinaire verleden

Hendrik: "We verzorgen normaal gesproken exclusieve feesten over de hele wereld. Ik doe vooral het eten en mijn broer Kamiel zorgt voor de drankjes en als dj voor de muziek. We hebben allebei wereldwijd in sterrenzaken gewerkt en doen dit werk vijf jaar als de Blend Brothers." In Zeeland werkten ze onder meer bij Oud Sluis en De Kromme Watergang.

Toen vorig jaar de wereld op slot ging kwam dat niet als een grote verrassing voor de broers. "We zagen het al een beetje aankomen. We werken veel in Azië en daar werd al veel geannuleerd. Daarna volgde ook alles uit de rest van de wereld. Wij zijn meteen gaan kijken wat we dan wel konden doen", aldus Kamiel.

Nieuwe concepten

Stilzitten is niets voor de broers Buysse en dus werden er nieuwe dingen bedacht. Concepten voor restaurants, cocktails in een brievenbuszakje, een nieuwe kroket en het boek 'Eat This'. "Mensen ging meer thuis koken dus we wilden gezonde, simpele gerechten bedenken die makkelijk thuis te maken zijn. Dan is het wel bijzonder om dit eindresultaat zo te zien en in handen te hebben", aldus Hendrik.

Van Hongkong naar Zeeuws-Vlaanderen

De tegenstelling was desalniettemin groot. De afgelopen jaren hadden de Blend Brothers onder meer een maand lang hun eigen restaurant in Hongkong, verzorgden ze de catering bij presentaties van dure automerken en stonden ze op het Belgische dancefestival Tomorrowland.

Kamiel en Hendrik Buysse met hun kookboek (foto: Omroep Zeeland)

Opeens zaten ze constant in Zeeuws-Vlaanderen. "We missen het reizen natuurlijk wel", aldus Hendrik. "Dat geeft altijd veel inspiratie, maar toch hebben we het afgelopen jaar ook een mooie evolutie doorgemaakt. En als corona straks wereldwijd onder controle is, dan willen mensen toch ook weer lekker eten en drinken, dus het komt vast allemaal weer terug."