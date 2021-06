Wilde ideeën voor vervallen fabrieksterrein in Aardenburg

Marlies de Smet en Dinique Bakkers (rechts) van de Stadsraad Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

Verscholen achter bomen aan de Eedeweg in Aardenburg ligt het 9000 vierkante meter grote terrein van textielfabriek Tricot-Luxe/Tricot-Noble. Vijftien jaar leegstand hebben er een groene plek van gemaakt. De oude fabriek, met ingegooide ramen en dichtgetimmerde deuren, staat enigszins verstopt achter bosschages, tussen kniehoog gras, bramen en brandnetels. Twee borden 'Te koop' staan langs de weg.

Rotzooi

Of het hier 's nachts nog zo rustig is? Overbuurvrouw en secretaris van de Stadsraad, Marlies de Smet merkt niets van ongenode bezoekers of illegale feestjes. Maar dat er regelmatig mensen - via de tuin van de buren door een opening in de dubbele deuren - in de lege fabriekshallen komen, is wel duidelijk. Binnen ligt een hoop rotzooi: een winkelwagentje, zakken plastic, brandblussers, een kapotte wastafel, maar ook nog stalen met stoffen die tot vijftien jaar geleden uit de breimachines in de stoffenfabriek rolden.

Woningbouw kaatste eerder af

Eigenaar Jan Weyts, makelaar in Brugge, heeft de fabriekshallen sinds twee jaar in zijn bezit. Hij beheerde het pand aanvankelijk voor de vorige eigenaar, maar die wilde ervan af. Hij wil het terrein nu ontwikkelen. Zijn eerdere plan voor woningbouw op deze plek ketste af bij de gemeente. Op het terrein rust de bestemming 'bedrijven', en dus mogen er geen woningen komen. Of de bestemming moet gewijzigd worden, maar dan moet Weyts met een goed onderbouwd plan komen.

Hij zoekt dan ook naar mogelijkheden die gedragen worden door de Aardenburgse bevolking. Wie weet maakt hij dan meer kans bij de gemeente, denkt hij.

Wat nu?

Wat moet er met het terrein en de verpauperde fabriek gebeuren? De Aardenburgers weten er wel raad mee. Na de oproep van de Stadsraad Aardenburg op Facebook kwamen de reacties los. "Maak er een 'praathuis' van met uitzicht op een waterpartij, vogels, eenden en bos", zegt de één. "Nee, een doolhof met bloementuin en speeltuin voor de kleintjes", oppert een ander. "Tiny houses, ook een leuke optie. Of een knuffelbos", suggereert weer een andere inwoner.

Betaalbare starterswoningen doen het ook goed. "Je behoudt jongeren voor je dorp c.q. de streek, biedt ze weer extra kansen. Meer inwoners betekent meer kinderen en dat is goed voor de scholen, de verenigingen, de middenstand en de leefbaarheid van een oud, grijs en versloft dorp dat Aardenburg dreigt te worden", reageert een inwoner fel.

'Makkelijke vraag = makkelijk antwoord'

Tussen alle suggesties popt die voor een carnavalsloods het meeste op. Want een bouwplaats voor de vele wagenbouwers in 'Ulegat' wordt node gemist. "Makkelijke vraag = makkelijk antwoord", schrijft een carnavalsvierder. Hij wijst op de vele bouwloodsen in de rest van Zeeuws-Vlaanderen, die mede bekostigd zijn door de gemeenten. "Hoog tijd dat de mouwtjes hier ook opgestroopt worden. Zo niet, dan zijn meerdere carnavalsverenigingen de klos en zal de optocht in 't Uûlehat minder glansrijk worden helaas."

Open voor alle ideeën

Ook Dinique Bakkers, voorzitter van de Stadsraad, ziet dat - als echte carnavalsvierder - wel zitten. "Zeker weten." De stadsraad bundelt alle reacties en zal deze aanbieden aan de eigenaar. Weyts vindt het fijn dat de inwoners zo betrokken zijn bij deze 'site'. Wat hij met de reacties gaat doen, weet hij nog niet. Hij wil de fabriek niet nog jaren laten verkommeren, ook omdat brandstichting op de loer ligt. "Ik sta open voor alle ideeën."

Na de afwijzing van zijn eerdere plan voor vrije kavels broedt hij nu op een totaalpakket, wellicht een combinatie van woningen en groen. "Niet alleen voor mij persoonlijk. Het kan voor Aardenburg een mooie meerwaarde zijn en voor de ganse omgeving. En dat is toch wel het hoofddoel."