Onvoldoende steun voor burgerinitiatief uit Kortgene voor afschaffen hondenbelasting

Een hond rolt in het gras in Vlissingen. (foto: Jan Daniels)

De partijen vinden dat afschaffen van hondenbelasting een te groot gat zou slaan in de gemeentebegroting, zeggen verschillende partijen en minister Ollongren. Om de belasting af te schaffen, zou de gemeentewet gewijzigd moeten worden.

Politieke Doofheid

"Het is jammer dat er op dit moment geen steun is in de Tweede Kamer voor een voorstel om hondenbelasting af te schaffen", vertelt Yanover vanavond na afloop van het debat in de Tweede Kamer. "Ik heb bereikt dat het op de agenda is gekomen, maar ik vrees dat er sprake is van politieke doofheid. Maar als de politieke wil ontbreekt, houdt het op. Zo werkt het blijkbaar in Nederland. De bevolking mag stemmen en dan houdt het op."

Yanover vindt dat gemeenten de hondenbelasting gebruiken om gaten in de begroting te dichten. Dat vindt hij - en met hem 60.000 ondertekenaars van het burgerinitiatief - onterecht. Yanover diende het initiatief in april 2019 in.

De overhandiging van de petitie in 2019. (foto: Omroep Zeeland)

