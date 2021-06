Bewoners Retranchement in opstand tegen komst hotel

Plek waar waarschijnlijk een hotel wordt gebouwd in Retranchement (foto: Omroep Zeeland)

Met de komst van dat hotel vrezen de dorpsbewoners dat de karakteristieke eigenheid van het dorp wordt aangetast. De bezwaarmakers hebben een advocaat in de arm genomen. "De overgrote meerderheid van het dorp zit niet te wachten op een hotel, waarvan de bouw eigenlijk al is goedgekeurd door de gemeente", zegt Rens Oomens, die de dorpsraad adviseert.

Drankgelagen

Op de hoek van de Markt wil Knokke Out Group, een organisatie die door heel België hotels, restaurants en chique nachtclubs exploiteert, een hotel bouwen met 27 kamers. Knokke Out organiseert ook bedrijfsfeesten en seminars van een aantal dagen. Oomens: "En die eindigen altijd in drankgelagen, niet alleen in de hotelkamers maar ook buiten de muren van het hotel. En daar zitten we al helemaal niet op te wachten." Volgens Oomens zijn omwonenden van zo'n zelfde soort hotel in Knokke met dat soort avonden ook helemaal klaar met dat gedrag.

Protestposter tegen komst hotel in Retranchement (foto: Omroep Zeeland)

De dorpsraad heeft een advocaat in de arm genomen en gaat tegen de plannen procederen. Oomens: "Op 14 juni dienen we onze bezwaren in en dan is het afwachten wat er gaat gebeuren. Dat kan nog wel even duren want er zit ook nog een vakantieperiode aan te komen. Nee, daar gaan ze bij de gemeente Sluis een flinke kluif aan krijgen."

Wethouder Peter Ploegaert heeft eerder deze week aan Omroep Zeeland laten weten dat reeds een vergunning is afgegeven voor de bouw van het hotel en dat de plannen passen binnen het bestemmingsplan van het dorp.