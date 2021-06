Goedemorgen. Hondenbelasting, vervallen fabrieksterrein en opstand in Retranchement

De partijen vinden dat afschaffen van hondenbelasting een te groot gat zou slaan in de gemeentebegroting, zeggen verschillende partijen en minister Ollongren. Om de belasting af te schaffen, zou de gemeentewet gewijzigd moeten worden.

Textielfabriek Tricot-Luxe ligt verscholen in het groen. (foto: Omroep Zeeland)

Een natuurspeeltuin, cultuurfabriek, wellnesscentrum, carnavalsloods of een wijkje voor starters. Aardenburgers komen met de wildste ideeën voor een voormalig fabrieksterrein aan de Eedeweg, ten zuiden van Aardenburg. De al jaren leegstaande kledingstoffenfabriek is een oase van rust, maar trekt ook ongenode gasten.

Eigenaar Jan Weyts, makelaar in Brugge, heeft de fabriekshallen sinds twee jaar in zijn bezit. Hij beheerde het pand aanvankelijk voor de vorige eigenaar, maar die wilde ervan af. Hij wil het terrein nu ontwikkelen. Zijn eerdere plan voor woningbouw op deze plek ketste af bij de gemeente. Op het terrein rust de bestemming 'bedrijven', en dus mogen er geen woningen komen.

Plek waar waarschijnlijk een hotel wordt gebouwd in Retranchement (foto: Omroep Zeeland)

"Wij willen geen hotel van tien meter hoog aan de Markt!" Dat is boodschap van de dorpsraad en negentien inwoners van Retranchement. Op de hoek van de Markt wil Knokke Out Group, een organisatie die door heel België hotels, restaurants en chique nachtclubs exploiteert, een hotel bouwen met 27 kamers. Maar Retranchement maakt zich zorgen over de hoogte van het hotel en de parkeervoorziening in het dorp. Het bezwaarschrift moet voor 15 juni worden ingediend.

Gezelligheid bij de koeien in Oostburg (foto: Ria Mes)

Het weer

Het is vandaag een wisseling van zonnige perioden en vrij veel laaghangende bewolking, later vanmiddag en vanavond is het vrijwel overal bewolkt maar het blijft droog. Maximum vanmiddag van 21 tot 25 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Vannacht is het bewolkt en morgen begint met veel wolkenvelden. In de loop van de dag is er weer meer zon, maar het is koeler met 19 tot 22 graden. Zondag is daarna een echt zonnige, en warme dag met maximumtemperaturen rond 24 graden.