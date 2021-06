Duikers gaan troep opruimen voor Zeeuwse kust

Afval opruimen onder water. (foto: Duik de Noordzee schoon)

Schoenen, blikjes, een verroest winkelwagentje - het is even schrikken wanneer je naar het filmpje van 'Duik de Noordzee schoon' kijkt op Facebook. Morgen en zondag gaan vrijwilligers van de organisatie aan de slag met een volgende schoonmaakactie in de zuidelijke Noordzee.

"Wij duiken normaal voornamelijk op wrakken en daarbij komen we altijd heel veel afval tegen", vertelt expeditieleider Ben Stiefelhagen. Een hoop van de rotzooi die hij ziet, is in of bij de wrakken terechtgekomen. "Veel blikjes, netten en vislijnen van sportvissers. Een chaos is het. Als je het niet schoonmaakt, raken de wrakken helemaal overwoekerd."

Zaterdag en zondag de volgende schoonmaakactie door onze vrijwilligers in de zuidelijke Noordzee vanuit Vlissingen. Posted by Duik de Noordzee schoon on Tuesday, June 8, 2021

De reden dat Stiefelhagen en zijn collega's, zowel beroeps- als sportduikers, dit weekend richting Noordzeebodem gaan is tweeledig, zo legt hij uit. Het onderwaterafval is hen een doorn in het oog én het belemmert hen in het uitoefenen van hun passie. De duikers hebben vooral last van oude netten.

"Een wrak is een oase op de bodem van de zee, een rif. Daar zit heel veel leven omheen. Vroeger, toen het vissen nog iets minder nauwkeurig ging, bleven de netten vaak aan de wrakken haken met als gevolg dat ze afscheurden en op het wrak achterbleven. In de netten zit ook vis verstrikt."

Noordzee iets schoner

Stiefelhagen beseft dat zijn actie een druppel op een gloeiende plaat is. "We gaan niet de hele wereld redden, maar met iedere duik wordt de Noordzee toch iets schoner." Wat hem betreft raapt iedereen - wandelaars, duikers, fietsers - de rommel op die hij onderweg tegenkomt. "Het is misschien inderdaad een druppel, maar het ligt dan in ieder geval niet meer in de natuur."

Lastige plaatsen

Inmiddels hebben zijn collega's en hij al duizenden kilo's afval met de hand bovengehaald, zegt hij. "Vaak op lastige plaatsen, op dertig meter diepte. Nu doen we twee dagen Zeeland. Vanaf volgende week maken we een rondje van negen dagen voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en België."

