Lokale partijen Sluis verenigen zich in één nieuwe, lokale partij: Sluis Lokaal

Het Belfort in Sluis, waar de gemeenteraad vergadert. (foto: Jo van Deursen-du Burck,)

"In de raad van Sluis liggen de drie lokale partijen qua standpunten niet ver uit elkaar, is de afgelopen jaren gebleken", schrijven de partijen in een verklaring. Momenteel bestaat de gemeenteraad in Sluis uit acht partijen. De lokale partijen zouden graag zien dat er na de verkiezing van 2022 minder 'versnippering' is.

De huidige verdeling van de gemeenteraad ziet er zo uit:

De nieuwe partij is geen fusie, benadrukken de drie partijen. Er is een bewust voor een nieuwe partij gekozen omdat er een "nieuwe en frisse wind moet waaien", vertelt het persbericht. "Oude bestaande verschillen in politieke opvattingen tussen besturen en leden worden hiermee opzij gezet."

Na de zomer nieuwe stappen

Na de zomervakantie wordt het bestuur van Sluis Lokaal aangesteld en worden statuten en een huishoudelijk regelement vastgesteld. Ook worden de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en het verkiezingsprogramma dan gevormd.