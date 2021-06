Oplichting via WhatsApp meer dan vertienvoudigd: 'Mam, ik heb snel geld nodig!'

De politie spreekt van VIN-fraude: vriend in nood fraude. In 2020 zijn er 158 van dit soort zaken geregistreerd in het politiedistrict Zeeland West-Brabant, in 2019 waren dit er nog maar twaalf. Volgens Gerda van Leeuwen, politiechef Zeeland West-Brabant, is er sprake van een duidelijke verschuiving van inbraken naar digitale fraude. "Criminelen hebben ontdekt hoe gemakkelijk dit is", zegt ze. "En ze bleven de afgelopen periode ook liever thuis, net als iedereen."

Geldezels: snel geld

Vaak gaat het om forse bedragen. In 2019 was de totale schade 18.802 euro, in 2020 is dit opgelopen tot 235.910 euro in totaal. De oplichters gebruiken zogeheten geldezels om aan hun geld te komen zonder sporen achter te laten. Het gaat daarbij vaak om jongeren die benaderd worden om snel geld te verdienen. In ruil voor een bedrag wordt het geld dat slachtoffers overmaken op de rekening van de geldezel gestort. Die moeten het vervolgens contant overdragen aan de criminelen of storten op een andere rekening.

De pakkans voor een geldezel is groot. Ze komen in beeld als er verdachte geldtransacties door banken worden gesignaleerd en doorgegeven worden aan de politie. Als er vervolgens aangiftes bij de politie zijn van VIN-fraude, levert dat matches op. In Zeeland werden hiervoor vorig jaar 22 verdachten aangehouden, die optraden als geldezel. Veertien daarvan waren in de leeftijd 17 t/m 25 jaar.

Toekomst verknald

De politie waarschuwt jongeren in een campagne op social media voor de gevolgen van het optreden als geldezel. "Die gevolgen kunnen heel ernstig zijn", zegt politiechef Van Leeuwen. "De pakkans is bijna honderd procent, en dan moeten ze het geld terugbetalen en krijgen ze een strafblad. Met alle gevolgen voor hun toekomst. Zo staan ze dan te boek als oplichter en zullen banken geen zaken met ze willen doen. En sommige opleidingen en banen kunnen ze dan ook vergeten."