Erwin Koole (17) kickt op de snelheid in de kartsport

Het Nederlands kampioenschap wordt in het Belgische Mariembourg gehouden. Koole hoopt Nederlands kampioen te worden. "Het is de droom van iedere karter om Nederlands kampioen te worden." De Bevelandse coureur gaat in elk geval met een goed gevoel naar de titelstrijd toe, want vorige maand pakte hij zijn eerste overwinning. Koole was de sterkste in de tweede ronde van de GK4 Kart Series in Venray.

De GK4 Kart Series is het officiële Nederlands-Belgisch clubkampioenschap en wordt verreden onder de vlag van de KNAF. Na twee wedstrijden (zes manches) staat Erwin Koole op de achtste plaats in de klasse 'Class IAME X30 Senior'. Koole ontbrak in de eerste wedstrijd in Mariembourg. In Venray pakte hij de dagzege. De volgende wedstrijd is in het weekend van 24 en 25 juli in Genk.

Erwin Koole won in Venray de tweede ronde van de GK4 Kart Series (foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl)

"Via mijn vader Lennart Vennink ben ik in de kartsport terecht gekomen", vertelt Koole. "Hij heeft zelf ook aan het Nederlands kampioenschap meegedaan." Koole en Vennink zijn regelmatig te vinden op het kartcircuit in Strijen om te trainen of clubwedstrijden te rijden. "Dat is wel onze thuisbasis."

Geheim

In zijn kart haalt Koole regelmatig topsnelheden. Soms tussen de 120 en 140 kilometer per uur, afhankelijk van het circuit. "Wat het geheim is van een goede wedstrijd? Alles moet kloppen. Van de bandenspanning tot de afstelling van de kart. En je moet zelf als coureur ook goed in je vel zitten."

Hoewel Koole ambities heeft, durft hij nog niet verder te kijken dan het Nederlands kampioenschap. "Europees kampioen worden is ook mooi, maar dat is nog een stap te hoog."