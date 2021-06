Gedeelte testcentrum getijdenturbines Grevelingendam wordt gesloopt

Damwanden van het testcentrum worden gesloopt (foto: omroep zeeland)

Het testcentrum zou Zeeland op de kaart moeten zetten als pionier-provincie op het gebied van getijdenenergie en moest een opmaat worden naar grootschalig gebruik van getijdenenergie in de Brouwersdam. Maar de ontwikkelaar BT-Projects kwam in geldnood en kon niet verder bouwen. Rijkswaterstaat besloot de vergunning in 2020 in te trekken, en wilde zo snel mogelijk weer de spuifunctie van de Flakkeese spuisluis herstellen om de waterkwaliteit van het oostelijk gedeelte van het Grevelingenmeer te verbeteren.

Voortzetten niet mogelijk zonder flinke overheidssteun

Sindsdien is er gezocht naar een partij die de bouw van het centrum wil afmaken. Ondanks dat er een aantal partijen zich meldden, schreef gedeputeerde Jo-Annes de Bat gisteren aan Provinciale Staten dat het voortzetten van de werkzaamheden 'niet mogelijk bleek zonder (flinke) overheidssteun'.

Aanleg betonvloer Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

Omdat de spuifunctie van de Flakkeese Spuisluis voor Rijkswaterstaat een prioriteit is vanwege de waterkwaliteit lag er sinds vorig jaar ook een sloopscenario op tafel, zodat het water weer door de sluis zou kunnen. Dat was sinds 2018 niet meer mogelijk geweest door de bouwwerkzaamheden.

Betonvloer blijft liggen, damwanden worden gesloopt

Nu is een compromis gesloten volgens De Bat. De damwanden worden gesloopt maar de betonnen vloer blijft liggen. De vloer vormt geen belemmering voor het spuien, maar zou eventueel later alsnog als basis kunnen dienen voor 'toekomstige constructies voor het opwekken van energie of andere onderzoeksdoeleinden', aldus de gedeputeerde in de brief.

Bouwput testcentrum getijdenturbines (foto: omroep zeeland)

Rijkswaterstaat neemt de kosten voor het weghalen van de damwanden op zich, maar volgens woordvoerder Edwin de Feijter is nog niet precies duidelijk hoe duur de sloop wordt. In eerdere berichtgeving werd een bedrag tussen de drie en vier miljoen euro genoemd, maar dat was inclusief het verwijderen van de betonnen vloer. De Feijter zegt dat wanneer Rijkswaterstaat meer geld kwijt is aan de werkzaamheden dan geraamd, de andere betrokken partijen, provincies Zeeland en Zuid-Holland, Schouwen-Duiveland en twee ministeries, openstaan om financieel bij te springen.

"Op deze manier nooit meer"

Het hele project heeft tot nu toe 8,2 miljoen aan overheidssubsidie gekregen, waarvan 3,7 miljoen van Provincie Zeeland. Wanneer de damwanden zijn gesloopt en het terrein is aangepast ligt er uiteindelijk een betonvloer van zo'n 10 miljoen euro. "Bij subsidies heb je soms successen, bij dit project kregen we buikpijn", zegt Jo-Annes de Bat, "Op deze manier nooit meer."

