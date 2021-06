Terneuzenaar ontloopt rechtszaak door lang dralen Openbaar Ministerie

De rechtbank in Middelburg. (foto: Jan Gillesse)

De man moest zich verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij verschillende hennepkwekerijen in Goes (336 planten), Roosendaal (drie kwekerijen met 200, 854 en 539 planten) en Scherpenisse (769 planten). Ook werd hij verdacht van de vernieling van de inboedel van een chalet in Wouwse plantage en van een pand in Roosendaal.

Deze gebeurtenissen vonden plaats tussen 1 november 2010 en 21 mei 2015 en zijn pas op 28 mei dit jaar voor het eerst voor de rechtbank gekomen. De redelijke termijn om een zaak te behandelen is daarmee 'in zeer extreme mate overschreden', zegt de rechtbank. "Deze vertraging vindt zijn oorsprong in het stilzitten van het openbaar ministerie en is daarmee niet (mede) aan de verdediging te wijten."

Waarheidsvinding is lastig

Dat het Openbaar Ministerie de man nu pas vervolgt maakt 'waarheidsvinding' lastig en heeft ook 'negatieve gevolgen voor mogelijke onderzoekswensen van de verdediging waardoor van een gelijk speelveld geen sprake meer is.' De rechtbank concludeert dat een zorgvuldige beoordeling daardoor onmogelijk is.

De benadeelde partij, een energiemaatschappij waarvan de verdachte elektriciteit zou hebben gestolen kan nog wel een vergoeding van de geleden schade krijgen. Dat kan buitenom het strafproces gaan.