Gretige Tolhoek ziet aanvalsdrift niet beloond worden in Ronde van Zwitserland

Antwan Tolhoek in de Ronde van Zwitserland vorig jaar (foto: ANP)

Voor Tolhoek lagen er in de 130 kilometer lange bergetappe absoluut kansen om zijn Zwitserse succes van 2019 te herhalen. De Yersekenaar pakte toen zijn eerste en tot nu toe enige profzege.

Een kilometer of zestig voor de finish ging Tolhoek er met land- en ploeggenoot Gijs Leemreize voor zijn kans, toen een groep van veertig renners zich losreed van het peloton.

Van die groep was David de la Cruz even later de brutaalste. De Spanjaard ging er solo vandoor en zette de groep met Tolhoek even zelfs op meer dan een minuut achterstand. De moedige poging van De La Cruz strandde enkele kilometers voor de finish, toen hij werd ingerekend door een drietal renners.

Bewogen finale

Het trio Rui Costa, Andreas Kron en Herman Pernsteiner moest onderling gaan strijden voor de etappezege, nadat het Tolhoek net niet lukte aansluiting te vinden in de finale van de rit. De Yersekenaar moest na een dag ploeteren uiteindelijk genoegen nemen met een achtste plaats.

De etappezege leek in eerste instantie naar Rui Costa te gaan. De Portugees kwam als eerste over de streep, maar na het bekijken van de videobeelden besloot de wedstrijdleiding over te gaan tot diskwalificatie, omdat hij concurrent Kron gehinderd zou hebben. De Deen werd daardoor aangewezen als winnaar.

Goede klassementszaken

Met het oog op klassement deed Tolhoek goede zaken. Hij klimt dankzij zijn top 10 klassering in de zesde rit van de Ronde van Zwitserland naar plaats 17 in het algemeen klassement. Komende zondag is de slotetappe van de wielerwedstrijd.