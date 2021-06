Hoger beroep mantelzorgers die bejaarde Ko kaalplukten, laat op zich wachten

Het stel dat zich opwierp als mantelzorgers voor hun buurman Ko werd veroordeeld tot een jaar cel wegens oplichting, maar ging in hoger beroep (foto: Omroep Zeeland)

Een 45-jarige man en 44-jarige vrouw werden in november 2019 veroordeeld tot een jaar cel. De rechtbank in Middelburg achtte bewezen dat het toen nog in Middelburg wonende echtpaar geld van hun buurman stal en misbruik maakte van zijn vertrouwen.

Twee ton vrijwillig geschonken

De hele zaak draait om de vraag of de dementerende Ko nog zelf over zijn geld mocht en kon beslissen. De rechtbank in Middelburg bepaalde dat hij dat niet meer kon vanaf 1 januari 2014. Dat betekent dat de schenkingsovereenkomst die in juni 2014 werd opgemaakt, als diefstal wordt gezien. Het echtpaar beweert dat hun buurman ruim twee ton vrijwillig aan hen schonk.

Het stel dat zich opwierp als mantelzorgers, was het niet met die uitspraak van de rechtbank eens en ging in hoger beroep. Nu, anderhalf jaar na die uitspraak, is er nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling bij het gerechtshof.

Wilsonbekwaam

De advocaat liet vandaag weten over het medisch dossier en het zorgplan van het slachtoffer te willen beschikken. Dit is volgens hem nodig om antwoord te krijgen op de vraag of en per wanneer het slachtoffer precies wilsonbekwaam werd.

Volgens de verdediging is die vraag tot nu toe niet duidelijk beantwoord door een deskundige en heeft de rechtbank in Middelburg zelf conclusies getrokken. Mochten de medische gegevens van het slachtoffer niet verstrekt worden vanwege de geheimhoudingsplicht, dan wil de advocaat zo'n vijftien getuigen horen.

Naast enkele buren gaat het vooral om zorgverleners die betrokken waren bij de bejaarde man zoals zijn huisarts, medewerkers van Zorgstroom en Emergis. Uit de gesprekken met hen moet blijken hoe het zat met de wilsbekwaamheid van de dementerende Ko.

Vermagerd en vervuild

Ko werd in 2015 sterk vermagerd en vervuild aangetroffen nadat andere buren alarm sloegen. Hij werd in het najaar van dat jaar opgenomen in een instelling. Daar werd hij goed verzorgd en kwam hij acht kilo aan. In maart 2016, een half jaar na zijn opname, is hij overleden. Het Souburgse stel heeft hun straf nog niet uitgezeten, ze mogen het hoger beroep thuis afwachten.

