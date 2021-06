Magische zeevonk bij Westkapelle: 'Zoveel had ik nog nooit gezien'

Een van de foto's die Rolf de Feijter van de week maakte bij Westkapelle. (foto: Rolf de Feijter)

Amateurfotograaf De Feijter - in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Middelburg - maakte de foto's van de sprookjesachtige blauwe gloed in de zee bij Westkapelle. "Het is prachtig", reageert hij de op vraag waarom hij op pad gaat om de zeevonk te fotograferen. "Die lichtjes, dat felle blauw in de golfslag. Dit keer zag ik het vooral in de poeltjes bij de paalhoofden. Zoveel zeevonk als van de week had ik nooit eerder gezien."

Wat was het weer magisch op het badstrandje van Westkapelle! De meest bizarre zeevonk tot nu toe... Posted by Rolf de Feijter on Thursday, June 10, 2021

Vooral bij warm weer is het prijs. De Feijter: "Die algen gaan groeien, overdag zie je ze soms ook, dan kleuren ze een beetje zalmroze. Als het dan donker is, geven ze bij de beweging van het water licht om hun vijanden af te schrikken."

Online-groepen

De Feijter weet wanneer er ergens zeevonk te zien is dankzij online-groepen als Zeevonk Meldpunt Walcheren. Het hoogtepunt op zeevonkgebied ligt volgens hem eind juli, dan komen dus traditiegetrouw de meeste waarnemingen en foto's langs. De Feijter denkt dat hij inmiddels al honderden foto's van zeevonk maakte.

Zeevonk is een bolvormig, ééncellig organisme. Als zeevonk heftig wordt bewogen, zorgt een chemische reactie voor de uitstraling van licht. Dat heet bioluminescentie. De lichteffecten in de golven zijn bedoeld om vijanden af te schrikken. Bij ruw weer gaat de zeevonk naar rustiger, dieper water.

