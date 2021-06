Praten, praten en nog eens praten, maar redding pontje Sluiskil lijkt in zicht

Het pontje van Sluiskil tijdens een opknapbeurt op scheepswerf De Schroef in Sluiskil (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

En dat betekent dat er wederom gepraat moet gaan worden. Want naast een structurele subsidie van de provincie moet de stichting aan de bak om zelf ook geld binnen te halen. Over de hoogte van de subsidie wil verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas het nu nog niet hebben. "Geef mij het vertrouwen om die gesprekken aan te gaan en dan doe ik een voorstel waar u niet ontevreden over zult zijn."

Maar lang niet alle partijen hebben daar fiducie in. Volgens Statenlid Robert Koevoets van ProZeeland zijn er al vaker gesprekken geweest en is het nu tijd om concreet te worden. "Waarom zouden we moeten aannemen dat die gesprekken nu wel leiden tot een financiële bijdrage? U wilt geen concrete toezegging doen voor een concreet geldbedrag. Ik denk dat het twee voor twaalf is. Wij stellen voor om structureel 25.000 euro te bieden. Dat is een luttel bedrag op de begroting."

De digitale vergadering van Provinciale Staten op 11 juni 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Toch wil een meerderheid van de Staten eerst de uitkomst van die gesprekken afwachten. Fractievoorzitter Joan Verburg van de SGP valt gedeputeerde en partijgenoot Van der Maas bij. "Als er een Statenuitspraak ligt ben ik ervan overtuigd dat het makkelijker spreken is met bedrijven omdat de toezegging er vanuit ons dan ligt. Dat is een beter gesprek dan dat je het alleen hebt over intenties."

En zo wordt er vijf jaar nadat de eerste financiële problemen van het pontje werden vastgesteld opnieuw gepraat. Dit keer wel met een breed gedragen motie die het provinciebestuur dus opdraagt om structureel geld uit te trekken voor het pontje. Naast geld van de provincie, de gemeente Terneuzen en commerciële partijen is het ook de bedoeling dat gebruikers zoals scholieren betalen voor de overtocht. Alle gelden bij elkaar moeten het pontje uiteindelijk varend weten te houden.

