Van Drongelen, Veenstra en Wilson: 'Nederland moet gewoon 4-3-3 spelen'

Van Drongelen, Wilson en Veenstra blikken vooruit op het EK (foto: ANP/Sjaak van der Salm/Orange Pictures)

Waar ga je de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal kijken?

Rick van Drongelen: "Nu ik toch in Zeeland ben, kijk ik bij mijn ouders thuis in Axel. Zij vinden het ook heel leuk om naar Oranje te kijken. Ook mijn moeder. Die kijkt ook gewoon naar wedstrijden als er niemand thuis is. Vroeger versierden mijn ouders het huis ook altijd, maar dat zal nu we ouder zijn wel iets minder zijn."

Rogier Veenstra: "In het verleden ben ik Oranje nog weleens achterna gereisd tijdens een toernooi. Dat zit er dit jaar niet in, dus zal ik gewoon thuis met vrienden gaan kijken. Niet té veel, want ik wil de wedstrijd nog wel kunnen volgen. Soms kijk ik met een trainersblik, maar ik ben natuurlijk ook gewoon Oranjesupporter."

Fabian Wilson: "Gewoon thuis en rustig kijken. Ik ga geen acht man uitnodigen. Op het gemakje gefocust kijken. In normale tijden vind ik het ook niks om in café te kijken. Daar word je veel te veel afgeleid."

Moet Nederland volgens jou 5-3-2 of 4-3-3 gaan spelen?

Rick: "Ik zou als Nederland zijn altijd 4-3-3 spelen. Als je tegen een sterke tegenstander speelt kan je altijd nog op het middenveld met de punt naar achter spelen. Tegen een zwakkere tegenstander kan je dan met de punt naar voren spelen. 5-3-2 kan je niet zomaar gaan spelen, daar moet je veel langer op trainen. De spelers die wij hebben, zijn goed genoeg om 4-3-3 te spelen."

Rogier: "In de twee oefenwedstrijden was te zien dat het tijd kost om een systeem in te slijpen. Het oogde onwennig en kijkend naar het spelersmateriaal zou ik voor 4-3-3 kiezen. Een speler als Frenkie de Jong zal dan beter tot zijn recht komen. Het ziet er naar uit dat het toch 5-3-2 gaat worden, maar tijdens een wedstrijd kan dat nog veranderd worden."

Fabian: "Als we op zijn Nederlands spelen dan 4-3-3, maar ik word een beetje moe van die discussie. Iedereen lijkt het beter te weten. Nederland heeft wel vaker een slechte aanloop naar een toernooi gehad. Maar dat kan ook een voordeel zijn. Verwachtingen zijn nu lager. Dat is misschien wel weer gunstig. In de poule moet je gewoon overleven ongeacht het systeem."

Als ik bondscoach was dan zou ik deze elf spelers opstellen:

De opstellingen van Van Drongelen, Wilson en Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

Hoe ver komt het Nederlands Elftal volgens jou?

Rick: "Ik denk helaas niet dat we de finale gaan halen. De groep met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië moet je als Nederland wel doorkomen. Als het dan echt top gaat dan kunnen we de halve finale halen."

Rogier: "De groepsfase komen we in elk geval door. Het is daarna ook afhankelijk van de tegenstander die je treft. Oranje kan direct de beste nummer drie uit de poule van Duitsland, Frankrijk en Portugal tegenkomen. Dat zijn allemaal toplanden.

Wanneer ik tevreden ben? Bij een EK telt alleen de winst. In 2014 (halve finale) en 2010 (finale) waren we er heel dichtbij, maar sta je toch met lege handen. Dan is de prestatie - hoe knap ook - niets waard. Dat hoorde je achteraf ook van spelers."

Fabian: "Stel we worden groepswinnaar dan moeten we tegen een heel moeilijke tegenstander, dan kan het zomaar alweer klaar zijn. Toch is Nederland echt niet zo slecht hoor. Tegen Georgië en Schotland en dat soort landen ziet het er niet uit, maar dat is altijd zo geweest. Tegen betere tegenstanders doen we het vaak beter."

Wie wordt er Europees kampioen?

Rick: "Ik zet mijn geld op Italië. Die zijn zoals altijd defensief heel sterk. Ik heb ze vorige week nog zien spelen met verdedigers als Chiellini en Bonucci. Die hebben zoveel discipline. Maar offensief hebben ze ook genoeg kwaliteit om goals te maken. Maar let ook op Portugal, dat is ook echt een kanshebber."

Rogier: "Ik zie in Duitsland een gevaarlijke outsider. Onze oosterburen doen het altijd goed op eindtoernooien en de selectie is een goede mix van jong talent en ervaren routiniers die weer bij de ploeg zijn gehaald. Ze kunnen best eens gaan verrassen. Misschien in de poule al tegen Frankrijk, een andere titelfavoriet."

Fabian: "Ik denk dat het Frankrijk wordt. Dat kan bijna niet anders. Dat is echt een machine. Die hebben zo'n goede selectie. Ik zou echt niet weten wie anders. Frankrijk steekt er met kop en schouders bovenuit. Het zou me verbazen als zij geen Europees kampioen worden."