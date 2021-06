Waarom Tankink en Van Emden zaterdag een ode brachten aan de grenspalen in Zeeuws-Vlaanderen

"Die palen hebben ze er in 1843 natuurlijk niet voor niks neergezet", lacht Tankink. "Het werd wel eens tijd om die palen in het zonnetje te zetten. Het is een ode aan de grenspaal. Tegenwoordig zijn we vooral bezig met grenzen verleggen, maar deze grens is er al zo lang. Het is cultuur en een stukje geschiedenis."

Het idee van de toertocht langs de palen ontstond bij de wielervrienden Bram Tankink en Jos van Emden die tijdens trainingsrondes vaak op de witte palen stuitten. "Jos heeft er echt een sport van gemaakt om ze allemaal te vinden", zegt Tankink. "En daar heeft hij ons eigenlijk in meegenomen."

Vrouw uit Aardenburg

"Het idee van de Grenspalenklassieker is ook wel een beetje in Zeeland begonnen", legt Van Emden uit. "Bram en ik wonen in Limburg en daar reden we al vaak langs grenspalen, maar mijn vrouw komt uit Aardenburg en als ik hier was moest ik ook trainen. Dus dan liet ik me afzetten bij Antwerpen en dan fietste ik langs de grens terug naar Aardenburg en dan kwam ik langs veel van die grenspalen."

Bram Tankink (links) en Jos van Emden (rechts) bij één van de grenspalen (foto: Omroep Zeeland)

En dus kwam er een heuse toertocht, die vandaag eindelijk gereden werd. Eindelijk, want de bedoeling was dat vorig jaar de Grenspalenklassieker al op het programma stond, maar toen gooide corona roet in het eten. Het maakt de pret van de deelnemers er niet minder op.

Bij de derde verzorgingspost, bij grenspaal nummer 334 vlakbij Sint-Margriete, komen gedurende de middag steeds meer deelnemers even genieten van een verse sinaasappel, een banaantje of een stukje kaas. "Het is echt een hele mooie route", zegt een mevrouw gehuld in een gele wielertrui. "Het is echt leuk om al die grenspalen steeds te zien. Dat is echt heel gaaf." Een man met een oranjezwarte helm is het met haar eens. "Ik heb nog niet vaak in deze omgeving gefietst, wel eens op de Zeeuwse stranden. Maar dit is andere koek en hartstikke leuk."

Monstertocht

In juli komen de deelnemers van de Grenspalenklassieker nog een keer terug voor een monstertocht. Voor de echte bikkelaars wordt dan de route gereden vanaf de eerste grenspaal in Limburg tot aan nummertje 369 bij Retranchement.