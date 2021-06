Fietsen en herdenken tijdens Memorial Theo Schouwenaar: 'Hij was een vreselijk goed mens'

Vanwege corona kon de memorial niet als openbaar evenement worden gehouden. Vijftien wielrenners werden uitgenodigd voor de rit om Schouwenaar te herdenken. Monnie IJsebaert is een van hen: "Ik kende Theo heel goed van The Ride for The Roses. Theo was een aimabele man, correct, vriendelijk. Zulke mensen mis je toch."

Anne-Marie van Gils fietst mee met haar zoon Justin. Ze kenden Schouwenaar goed. Van Gils: "Mijn zoon heeft een grote affiniteit met alles wat er gedaan wordt voor de kankerbestrijding omdat hij zelf toen hij veertien was ook getroffen werd door deze verschrikkelijke ziekte." Ze prijzen zich gelukkig dat ze bij de vijftien wielrenners horen die de memorial mogen rijden.

Theo Schouwenaar overleed op 29 april 2020 op 71-jarige leeftijd aan kanker. Hij was een van de drijvende krachten achter de Delta Ride for the Roses. Hij zette als penningmeester van het evenement voor het goede doel alles op alles om zoveel mogelijk geld richting KWF te krijgen.

Organisator Eddie Bogaert staat vandaag ook stil bij Schouwenaar: "Het doet me heel veel. Theo was een vriend en een vreselijk goed mens. Hij draaide iedere cent vijf, zes keer om voor hij hem uitgaf, want het was voor KWF." Ook roemt Bogaert de kracht van zijn overleden kameraad.

De groep fietsers die meedeed aan de memorial heeft ook geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Ze hebben zo'n 2600 euro verzameld voor KWF Kankerbestrijding, en misschien dat daar vandaag zelfs nog wat geld bij is gekomen.

