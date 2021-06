Geen aanhoudingen bij grote grenscontrole op drugs en mensenhandel

Het zoeken naar verborgen ruimtes (foto: Omroep Zeeland)

De politie hield niemand aan, maar won 'voldoende nuttige informatie in op het gebied van ondermijnende criminaliteit'. De grenscontrole was vooral gericht op drugs gerelateerde zaken. Inzittenden werden volledig gecontroleerd en voertuigen onderzocht. Met speciale apparatuur werd gezocht naar mogelijk verborgen ruimtes, waarin drugs kan worden vervoerd.

Mensenhandel

Ook was er speciale aandacht voor mensenhandel. Volgens burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, komt mensenhandel ook bij ons in de provincie voor. Vooral buitenlandse werknemers in de seksindustrie en het criminele circuit zijn slachtoffer. Vorig jaar werden bij drugslabs in Zeeuws-Vlaanderen mensen aangetroffen die moesten werken onder erbarmelijke omstandigheden.

De actie van gisteren was een grootschalige controle met medewerking van de Belgische politie. Volgens Vermue een grote winst, omdat het een grensoverschrijdend probleem is waarbij samenwerking nodig is. "We moeten de krachten bundelen en informatie delen om dit probleem aan te pakken."

Meer samenwerking

Ondanks dat er geen directe aanhoudingen zijn verricht, kan de politie met informatie aan de slag, die eventueel belangrijk is voor de toekomst. Politie en burgemeester verwachten meer samenwerkingen om de drugscriminaliteit en mensenhandel in de grensregio aan te pakken.

