Koninklijk huis in Hulst te koop; waan je een Prins van Oranje

Het gaat om het oude pand van Museum Hulst. Het museum had in het pand aan de Steenstraat te weinig ruimte en verhuist naar een gebouw aan de andere kant van de straat. De gemeente Hulst heeft nu besloten om het pand uit 1560 te verkopen.

Het gebouw verrees in eerste instantie voor de toenmalige schout, een soort politiecommissaris. Vanuit de kelder liep er ooit een ondergrondse gang naar de toenmalige gevangenis. "Later is het in katholieke handen gekomen, is het onderdeel geworden van een kloostercomplex geweest", legt makelaar Koen Hamelink uit. "Dus de monniken woonden hier."

Prinsenhuis

Maar dan heeft Hamelink het nog niet gehad over de markantste bewoners van het gebouw. "Na de katholieken werd het veroverd door de protestanten", vervolgt Hamelink. "Door onze eigen prins van Oranje. En in die tijd werd het ook wel het Prinsenhuis genoemd."

De kanonskogel uit het Beleg van Hulst zit nog in een spant van het dak. (foto: Omroep Zeeland)

Prins Frederik Hendrik van Oranje nam na het Beleg van Hulst in 1645, de laatste grote slag van de Tachtigjarige Oorlog, alle bezittingen van de Abdij in beslag. Dat die inname niet zonder slag of stoot ging, is nog goed te zien op zolder. "Dat ging niet in de zin van samen naar de notaris en elkaar een hand geven. Daar is een oorlog voor gevoerd", vertelt Hamelink. In een van de spanten van de kapconstructie zit zelfs nog een kanonskogel afkomstig uit die slag.

Het kost je ongeveer een half miljoen euro om dit koninklijke huis te kopen. "Maar die kogel krijg je daar gewoon bij", aldus Hamelink.

