Superfan uit Goes snakt naar eerste duel Oranje: 'Zo'n EK heeft toch iets magisch'

Nederland staat na het gemiste EK (2016) en WK (2018) na zeven jaar weer eens op een eindtoernooi. Voor Baart is het al langer geleden dat hij bij een eindronde was voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Geheel tegen zijn gewoonte in was hij er niet bij in 2014, toen Oranje in Brazilië tot de halve finale reikte.

"Het begon de laatste weken wel weer te kriebelen", vertelt Baart in aanloop naar de wedstrijd. "Zo'n EK heeft toch altijd wat bijzonders, doordat er écht wat op het spel staat. Hier gaat het om, nu kun je kampioen worden."

De magie van een EK

De Goesenaar was er in 1988 bij toen Nederland Europees kampioen werd. "Dat blijft een onvergetelijke ervaring natuurlijk." Maar ook het WK 2010 in Zuid-Afrika staat voor altijd in zijn geheugen gegrift. "De mensen daar steunden Oranje, het was wekenlang feest."

Ik zit liever in het buitenland, ver van huis." Jan Baart, over het EK in eigen land

Voorlopig hoeft Baart minder ver van huis om Oranje te volgen. Nederland speelt de groepswedstrijden tijdens dit EK allemaal in eigen land. "Eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo leuk. Ik zit liever in het buitenland, ver van huis."

Wanneer de ploeg van Frank de Boer de poulefase doorkomt gaat er over de grens gevoetbald worden. Baart heeft goede hoop dat dat gaat lukken. "Maar ik ga niet roepen dat we zomaar Europees kampioen worden."

Hopen op halve finale

De halve finales en de finale worden gespeeld in het Engelse Wembley Stadium. "Als Oranje de halve finale haalt is voor mij het toernooi geslaagd. Uiteraard ben ik dan van de partij. Engeland is een echt voetballand en Wembley een schitterend stadion."

