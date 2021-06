Pech voor Vader bij wereldbeker in Leogang, Terpstra naar achtste plek

Vader moest flink wat deelnemers inhalen nadat hij pech had (foto: Orange Pictures)

Vader had een goede start en kon in de eerste ronde met de snelsten mee. Na de eerste ronde zat hij met een groepje van zes vooraan, maar halverwege de tweede ronde ging het mis. Hij zakte terug naar plek 38 door waarschijnlijk een mechanisch probleem. In de overige rondes knokte de Middelburg nog wel voor wat hij waard was. In elke ronde pakte hij plekken terug. Uiteindelijk werd Vader nog veertiende op 2.47' van winnaar Mathias Flueckiger uit Zwitserland.

In het algemeen klassement staat Milan Vader nu op de dertiende plek. De leider in het klassement is Flueckiger.

Podiumplek Vader

Dat Vader in goede doen was in Leogang bleek uit de short race op vrijdag waar hij derde werd. De short race wordt voorafgaand aan elke wereldbekerwedstrijd gereden. Het is de eerste keer dit seizoen dat Vader daarbij het podium haalde.

Terpstra moest in de achtervolging na een mindere start (foto: Orange Pictures)

Anne Terpstra, afkomstig uit Zierikzee, eindigde vandaag op de achtste plek in Oostenrijk. De winst ging naar de Franse Loana Lecomte. Terpstra moest 3.24' toegeven op de winnares. Dat ze nog achtste werd was wel een knappe prestatie, want na de eerste ronde lag ze op de achttiende plek. In de overige vijf rondes wist ze nog tien plekken op te schuiven.

In het algemeen klassement staat Terpstra ook op de achtste plek. Na drie wereldbekerwedstrijden heeft ze 463 punten verzameld. Lecomte is de leider in het algemeen klassement. De volgende wereldbekerwedstrijd is in het weekend van 3 en 4 juli in het Franse Les Gets.