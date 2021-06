Van de Ven wint beide manches en blijft leider in algemeen klassement van Italiaans kampioenschap

Nancy van de Ven vliegt door de lucht (foto: Corrado Francke)

Al in de eerste manche liet Van de Ven, die dit seizoen nog niet veel wedstrijden reed, zien dat het met haar vorm wel goed zit. Vanaf het begin reed ze op kop van de wedstrijd en ging het vooral tussen haar en Kiara Fontanesi om de voorste positie. Van de Ven stond die in de derde ronde heel even af, maar pakte de kop in de ronde daarna weer terug. In de resterende rondes reed ze alleen maar verder en verder weg bij Fontanesi en won ze de manche meer dan overtuigend.

In de tweede manche ging de strijd opnieuw tussen Van de Ven en Fontanesi. Waar Van de Ven in de eerste manche veelal de koppositie had, was het nu Fontanesi die de tot en met ronde acht de leiding nam. Met nog twee rondes te gaan ging Van de Ven de Italiaanse voorbij en hield na de laatste ronde vier seconden over op Fontanesi.

Leider in klassement

Na twee races heeft Van de Ven 460 punten verzameld en dat zijn er veertig meer dan Fontanesi, die op plek twee staat. Van de Ven mag meedoen aan het Italiaans kampioenschap omdat ze voor Ceres 71 rijdt dat uit Italië komt.