Dermatoloog waarschuwt: bij weer als vandaag kun je al na acht minuten verbranden

Op weg naar het strand van Zoutelande blijkt dat veel strandgangers bezig zijn om zich te beschermen tegen de zon. Zonnebrillen, parasols, hoedjes en zonnebrand gaan allemaal mee naar het strand. "We zijn wel voorbereid", zegt een Vlaamse man die met zijn gezin de Zeeuwse kust bezoekt. "We hebben allemaal ons petje op en goed smeren natuurlijk." Maar ook hij schrikt dat de zon ons vandaag al zo snel kan verbranden.

Een andere strandganger komt met haar hondje de duinen over. Ze heeft een parasol bij en is fanatiek bezig om zich tegen de zon te beschermen. "Ik raad aan om minstens zonnebrand met factor 20 te nemen, want je verbrand levend." Ook zij schat de tijd tot je verbrandt hoger in dan hij vandaag is geweest.

Weren, kleren, smeren

Verbranden is niet goed voor mensen en kan op de lange termijn allerlei problemen veroorzaken met huidkanker als meest extreme gevolg. Op dagen als vandaag moeten mensen volgens huiddokter Galimont voldoende voorzorgsmaatregelen nemen.

Het strand bij Zoutelande op een mooie zomerse dag (foto: Omroep Zeeland)

Het belangrijkste advies van de dermatoloog is om de zon tussen 12 en 2 uur 's middags te weren. Daarnaast is het verstandig om voldoende beschermde kleding te dragen en de onbedekte huid goed in te smeren. "Goed smeren is 'pindakaas-dik'", volgens Galimont.

De dermatoloog ziet het aantal patiënten met huidkanker al jaren toenemen. Dat komt volgens haar doordat we in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw niet goed wisten wat de risico's van de zon waren. Nu, meer dan dertig jaar later, wordt bij meer mensen dan vroeger huidkanker aangetroffen.

