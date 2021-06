Je schooldiploma krijgen met je voeten in het zand

Het Goese Lyceum aan de Bergweg is een van de scholen die feest gaat vieren met de voeten in het zand. Leraar Jorden Takeddine: "Voor leerlingen was het gewoon een rotjaar. Er moest veel online gebeuren en dat is niet leuk. Daarom willen we ze een mooi afscheid geven. Dat verdienen ze. Veiligheid staat bij ons voorop en daar voldoet deze locatie natuurlijk ook aan. Dan sla je twee vliegen in één klap"

Veiligheid

Dat mooie afcheid moet plaats gaan vinden bij LIMA Beach een aangelegd stadsstrand in Goes. Mede-eigenaar Sofyan Azzagari heeft de school zelf benaderd: "Mijn broertje doet dit jaar eindexamen en we spraken over de beperkingen rondom corona. Hier buiten hebben we veel ruimte om afstand te houden en heb je geen problemen met ventilatie en dergelijke. Gelukkig waren de scholen en de gemeente ook enthousiast."

Spectaculaire diploma-uitreiking

Dat enthousiasme leeft ook bij Takeddine: "Die leerlingen gaan hier zelf in de zomer ook heen. Dan is het leuk voor ze als we hier iets speciaals rondom de diploma-uitreiking kunnen organiseren. Details kan ik nog niet verklappen maar het wordt spectaculair."

