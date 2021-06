Tolhoek wordt 25e in Ronde van Zwitserland (foto: ANP)

In de laatste rit moest Tolhoek er vooral voor zorgen dat zijn teamgenoot Sam Oomen zijn top-10 positie in het eindklassement vasthield. Dat lukte want Oomen werd achtste op 4.16' van de Colombiaanse eindwinnaar Richard Carapaz. Tolhoek zelf besloot de Ronde van Zwitserland op plek 25 in het eindklassement.

In de vijfde en zesde etappe liet Tolhoek zich zien. In de vijfde rit op de vrijdag ging de wielrenner uit Yerseke in de finale van de wedstrijd in de aanval en werd beloond met een elfde plek, waardoor hij een grote sprong maakte in het klassement. De volgende dag had Tolhoek opnieuw goede benen en verzette hij bergen met werk en eindigde hij op plek acht.