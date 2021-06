Stoomtrein rijdt eindelijk weer met passagiers

De vrijwilligers en passagiers hadden er vandaag weer zin in. De treinen van de stichting zaten vanmorgen vol en 's middag waren er nog maar enkele coupés vrij. Na maanden mogen de vrijwilligers weer aan de slag om de kolen op het vuur te gooien, maar de conducteurs knippen nog geen kaartjes.

Families reserveren coupé

Door coronaregels verloopt daardoor de treinreis iets anders. Families reserveren een coupé en iedereen blijft in zijn eigen bubble. Ook wordt op het station gelet op de anderhalvemetermaatregel. Zo kan aan alle voorschriften worden voldaan.

Nadeel is dat de trein minder passagiers meeneemt, waardoor er minder geld in het laatje komt voor de stichting. En dat na een jaar waar het voor- en naseizoen al volledig in de soep zijn gelopen.

(foto: Omroep Zeeland)

"De zomer was nog aardig", vertelt Reinier Zondervan van Stichting Goes-Borsele. "Maar vorig jaar hadden we geen groepen op bezoek en alle evenementen zijn vervallen, waardoor we een forse aderlating hebben gehad."

Toch hebben ze niet stil gezeten. Het complete spooremplacement is volledig verbouwd. Het station is nieuw, de perrons zijn en er is een extra spoor bijgekomen. Ook is er een aanzet gemaakt voor uitbreiding van het terrein.

We hopen op een goede zomer

Zondervan heeft er vertrouwen in dat het de rest van het seizoen lekker gaat lopen. "We hopen op een goede zomer. En als de maatregelen echt over zijn dan gaan wij ervan uit dat het nog veel drukker en gezelliger wordt.

De stoomtrein rijdt vanaf nu ieder weekend. In de zomermaanden wordt bijna dagelijks gereden.

