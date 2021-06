Zeeland ziet Oranje winnen: 'Het gevoel van eindelijk weer samen kijken is zo mooi'

Na het gemiste EK (2016) en WK (2018) moesten de vlaggetjes en spandoeken in Koudekerke worden afgestoft, maar sinds vorige week kleuren Keiweg en het Meulpad weer als vanouds oranje. "Met de buurt proberen we op die manier samen de toernooisfeer te maken", aldus Jolanda de Jager. "Het enthousiasme is iedere keer groot, zeker als de prestaties goed zijn natuurlijk."

Geen grote schermen

Op de Markt in Middelburg keken veel terrasgangers een uur voor de aftrap steeds vaker op het horloge. "We hadden graag hier gekeken, op het terras, met een drankje erbij", vertelt een in het oranje verklede dame. Voor cafés en restaurants is het vanwege corona nog niet toegestaan grote schermen op te hangen. "Enorm balen. Nu maar bij een vriendin thuis kijken."

Achter het net gevist

Ook Jacqo Neve moet de aftrap van het EK van Oranje noodgedwongen thuis op de bank in Kloosterzande beleven. Hij had eigenlijk kaarten voor de wedstrijd, maar door het beperkte aantal toegestane toeschouwers viste hij toch achter het net. "Ik heb meerdere keren alsnog geprobeerd kaarten te krijgen, maar toen dat niet lukte is de knop omgegaan."

(foto: Omroep Zeeland)

Het bleef nog lang onrustig in Kloosterzande!" Jacqo Neve

De overwinning zorgt nog voor wat meer euforie in huize Neve. "We gaan hier natuurlijk nog wel even een bescheiden feestje bouwen", grapt hij. "Het bleef nog lang onrustig in Kloosterzande."

Aanstaande donderdag speelt Nederland de tweede groepswedstrijd op het EK. Oostenrijk is dan de tegenstander.