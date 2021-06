Groep smokkelt spandoek stadion binnen, Kloosterzande prominent op EK

(foto: Omroep Zeeland/NPO1)

Supporters mogen volgens de UEFA-regels een spandoek ophangen van maximaal twee bij één meter. De vlag van Kloosterzande voldoet daar niet aan, die is bijna tien meter. Het was dan ook spannend bij de toegangscontroles, maar de mannen kregen het doek de Johan Cruijff ArenA in.

Zo viel het spandoek niet op

"We hebben hem heel goed opgevouwen", vertelt Stefan Buijze, één van de fanatieke oranjesupporters uit Kloosterzande. De groep bezoekt al jaren wedstrijden van het Nederlands elftal in binnen- en buitenland. "Rond het spandoek hebben we een jas gedaan en die in een tasje gestopt. Zo viel hij niet op bij de controles en konden we hem het stadion in krijgen."

De oranjesupporters nemen al jaren een vlag van Kloosterzande mee naar de wedstrijden. Dit jaar hebben ze geïnvesteerd in een nieuwe vlag, die gemaakt is door een professioneel bedrijf uit Hulst. "We hadden eerst een groot laken met 'Kloosterzande' erop, maar daar begon de laatste jaren wat sleet op te komen", aldus Buijze. De nieuwe vlag was al een keer eerder te zien bij een oefenwedstrijd van Oranje, maar gisteravond was de grote première.

Een gedeelte van de groep voor de wedstrijd in Amsterdam (foto: OranjeFans Kloosterzande)

Toen ze de vlag ophingen, hadden ze alleen geen idee hoe de cameraposities zouden zijn en of het spandoek überhaupt wel in beeld zou komen. Na een paar minuten in de wedstrijd wisten ze dat dat wel goed zat. Een stroom aan berichtjes kwam binnen op hun telefoons, vertelt Stefan. "We kregen veel reacties van vrienden en op onze facebookpagina werd volop gereageerd. We hoorden zelfs dat mensen uit Kloosterzande een berichtje kregen uit Polen dat het goed in beeld was. Mooi hoor!"

'Waar ligt Kloosterzande?'

Ook op social media was er volop aandacht voor het spandoek. Op Twitter vroeg men zich af waar het dorp eigenlijk ligt. "Iemand een idee waar Kloosterzande ligt?" "Het lijkt wel een overhoring van mijn topografie." Met bijna zes miljoen kijkers en nog vele miljoenen in het buitenland, is de missie geslaagd van de Kloosterse oranjefans.

Ze gaan door met hun actie, want ook voor de volgende wedstrijden hebben ze kaarten. Alleen is het wel de vraag of ze het spandoek dan ook weer het stadion in krijgen...

Lees ook: