Al 100.000 bezoekers naar Slag om de Schelde

(foto: Omroep Zeeland)

De run op kaartjes van de duurste Nederlandse film in de afgelopen vijftien jaar, is groot. Veel bioscopen die de film vertonen waren afgelopen week volledig uitverkocht.

De film ging 15 december vorig jaar in Vlissingen in première, maar door de lockdown was de Slag om de Schelde maar één avond te zien. Het duurde bijna zes maanden voor hij weer in de bioscopen kon worden vertoond.

Overhandiging Gouden Film

Vanwege het bereiken van de status van Gouden Film krijgen hoofdrolspeler Gijs Blom en regisseur Matthijs van Heijningen een award uitgereikt. De prijs voor best bezochte Nederlandse films wordt vanavond in ontvangst genomen in filmtheater Het Ketelhuis in Amsterdam.

Filmcritici van landelijke dagbladen prijzen de oorlogsfilm 'De Slag om de Schelde' de hemel in. Volgens hen is de film een boeiend stuk vaderlandse geschiedenis en een filmprestatie van formaat. In het najaar verschijnt de Slag om de Schelde ook op Netflix.

