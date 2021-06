Megakunstwerk verhuist van Breskens naar Terneuzen

De graansilo met de schildering moet plaats maken voor appartementen en een woontoren. Al jaren is Beerens in gesprek met de gemeente Sluis, die eigenaar is van het kunstwerk, over een eventuele herbestemming van zijn werk maar beide partijen kwamen niet dichter tot elkaar.

Alles beter dan de sloopkogel

Beerens had het idee al opgevat om z'n werk in stukken te zagen en te veilen voor een goed doel. Alles beter dan de sloopkogel voor zijn kunstwerk. De kunstenaar had de moed al bijna opgegeven toen zich een nieuwe partij meldde: Verbrugge Terminal. De 600 vierkante meter kunst verhuist daardoor van de haven in Breskens naar een nieuwe haven, die van Terneuzen.

Over kunstwerk Brood en Vis Johnny Beerens schilderde het kunstwerk Brood en Vis in 1997 op de graansilo. Het kunstwerk is 20 bij 22 meter groot en toont vijf broden en twee vissen, naar een verhaal uit het Nieuwe Testament. Daarin voedde Jezus een menigte met vijf broden en twee vissen. Maar: er is ook een directe link tussen de graansilo (het brood) en de vissershaven waar de graansilo aan staat.

In honderd stukken

Voor het zover is moeten er nog een berg werk verzet worden. Het kunstwerk is geschilderd in 1997, de tijd en de zeelucht hebben hun sporen achtergelaten op het werk. De rode verf die de kunstenaar als ondergrond voor het werk gebruikte schemert op sommige plekken door de schildering en het werk moet eerst grondig worden schoongemaakt. Daarna wordt het werk in honderd stukken van de graansilo gehaald en naar een loods van Verbrugge in Terneuzen gebracht. Daar begint de kunstenaar aan het bijschilderen van z'n werk.

Deel kunstwerk Brood en Vis op de graansilo in de haven van Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Het kunstwerk wordt uiteindelijk bevestigd op een silo in de Zevenaarhaven bij Terneuzen. Een goede keus volgens Beerens, die overigens nog liever had gezien dat het werk in Breskens was gebleven omdat het speciaal voor die graansilo is ontworpen. De kunstenaar is wel blij dat het werk in Zeeuws-Vlaanderen blijft. En er blijft de kans dat het kunstwerk ooit weer terugkomt naar Breskens, want de gemeente Sluis blijft eigenaar.