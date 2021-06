Afvalvissers worden aangezien voor cokeduikers: 'Handen omhoog!'

De actie van de politie op zee (foto: Joost van Uffelen)

Speciaal opgeleide agenten van de dienst DSI enterden het schip. Ben Stiefelhagen: "We zijn erg geschrokken want ze stonden met een mitrailleur op ons gericht te roepen en te schreeuwen!" Het schip van de afvalvissers werd omsingeld door een helikopter, een schip van de kustwacht en twee snelle motorboten. Zij waren op zoek naar drugssmokkelaars. De bemanning werd gedwongen om met de handen op de reling te gaan staan.

Drugsboot

Stiefelhagen vertelt dat hij het hele weekend al een groot vrachtschip zag varen in de buurt van hun boot. Dat bleek een drugsboot te zijn met cocaïne aan boord. "De kustwacht dacht dat wij de coke uit het water opdoken." Voor de expeditieleider en zijn duikers was het daarmee nog niet afgelopen. "We zijn gegijzeld en moesten met onze boot mee naar Rotterdam. Daar hebben we uren vast gezeten en zijn we ondervraagd. Ze behandelden ons als zware criminelen. Maar ik begrijp het wel hoor. Het is juist goed dat de politie zo scherp is."

"De politie heeft deze actie goed voorbereid en professioneel aangepakt. Achteraf kunnen we er om lachen en is het een bijzondere ervaring. Wel jammer dat we onze laatste duik hebben gemist en we acht uur vertraging hebben opgelopen. Onze duikers zijn allemaal vrijwilligers die met hun hobby en duikpassie iets goeds willen doen voor de wereld. Zij moeten vandaag gewoon weer werken.", zegt Stiefelhagen.

Weekend

De expeditie om de Noordzee Schoon te maken wordt uitgevoerd door stichting 'Duik de Noordzee Schoon'. Dat doen ze deze keer vanuit de Binnenhaven van Vlissingen. De boot waarmee ze de zee op gaan heet de MS Tender. Bij eerdere duiken op andere plekken in de Noordzee haalden ze naar eigen zeggen al 64.000 kilo afval met de hand uit het water. Komend weekend gaan de duikers weer de zee op om te duiken naar afval. Stiefelhagen is niet bang voor een tweede arrestatie: "Ze hebben ons op het lijstje gezet dus ze zullen ons niet meer lastig vallen."

Luister hier het gesprek met Ben Stiefelhagen terug.

De duikers aan het werk (foto: Joost van Uffelen)